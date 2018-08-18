Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Все ездят на 3 типах транспорта: 1) свое авто 2) метро 3) маршрутка
В городе 1700 городских маршруток, вместимость каждой - 45 человек. Не стоит переоценивать их роль и недооценивать тралики, автобусы и трамваи. В 2015 году по заказу мирового банка студенты ездили по всему транспорту города и считали сколько людей где заходит и выходит, там есть примерный порядок цифр которого достаточно для оценки ситуации. Почитайте отчет, он конечно за 2015 год, но существенно картина поменялась лишь в том что транспорта (как маршруток так и траликов) стало еще меньше. https://mistosite.org.ua/ru/articles/tr ... -bank-zvit
Вообще тогда офигенную работу проделали, если бы рекомендациям из этого очета следовали - в городе все было бы намного лучше чем сейчес, но эффективные менеджеры с КМДА всё профукали.
Там же, кстати, есть карта города с местами деловой активности и карта города с указанием времени транспортной доступности. Изучение этих карт дало бы понимание перспективам КРЖН... особенно делового сектора в Новом Строении. Даже для меня в свое время было сюрпризом что именно там сосредоточена огромная деловая активность. На этом фоне бешеная популярность ФК ФК2 и компании не удивляет.
Востаннє редагувалось Santehnik в Суб 02 лис, 2019 12:15, всього редагувалось 2 разів.
investorkiev написав:Все ездят на 3 типах транспорта: 1) свое авто 2) метро 3) маршрутка
Не соглашусь Неделя назад, Интерплощадь, 14-00 в субботу, движение возможно с этой остановки только в одном направлении-метро Сырец. Подъезжает маршрутка за 7 грн, на остановке более 20 человек, садится только двое.Остальные ждут троллейбус. Такое же происходит при поездке с Петровки на Шулявку
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
zzzzzz написав:investorkiev Рост мобильных операторов Вам известно как передаются данные с кассовых аппаратов ежедневно в ДФС ?
Ну и сколько кассовых апаратов будет в 5 млн абонентов? Более того, какой ежегодный прирост кассовых апаратов? 10 тыс на 5 млн абонентов? Это самая точная методика, правительство Москвы специально у операторов закупает бигдату по кол-ву, передвижению абонентов, маяковой миграции, чтобы понять- где строить развязки, парковки и т.д. Для нас это космос, но хоть количество людей примерно поймем
Vlad442 написав:Тут многие еще не поняли, что это больной человек. Не глупый, но с возрастом психика пошла в разнос. Я не психиатр, но заметно. Мании, навязчивые идеи, фантазии, ложь, пренебрежение моралью, сначала все как будто понарошку, с краю, но черта пересекается. С возрастом будет ухудшаться. Еще 5 лет назад диагноз не прослеживался.
Дохтур Ким нас покинул, но замена нашлась. Быстро скажите: это ведь вы Сомилитарку диагноз ставили? А то я буду мучиться весь день.
Я слежу за вами.
Гагага, (с) правильно делаете, такого пациента нужно наблюдать даже если он сам этого не хочет/не знает. Мало ли, иногда срывы бывают, плохо, что происходят всё чаще. Возможно осень влияет
zzzzzz написав:[ П.С. Спасибо за подсказку с пассажирскими перевозками. Реально круто. Посмотрел данные от дрежстата Киева за 2018 и 2019 года, сплошное падение. Кол-во перевезенных пассажиров по Киеву падение в 2018 -8% 2019 падение уже -12%
Если смотреть на метро, то там кто то неплохо греет руки на жетончиках. Пассажиропоток настолько упал, что станцию вокзальная периодически закрываюь, тк эскалаторы не справляются, на пересадочнфе золотын ворота лучше не попадать в час пик, возможно неожиданное перемалывание до фарша.Кто то очень не хочет внедрять современную систему в подземке
zzzzzz написав:investorkiev Рост мобильных операторов Вам известно как передаются данные с кассовых аппаратов ежедневно в ДФС ?
Ну и сколько кассовых апаратов будет в 5 млн абонентов? Более того, какой ежегодный прирост кассовых апаратов? 10 тыс на 5 млн абонентов? Это самая точная методика, правительство Москвы специально у операторов закупает бигдату по кол-ву, передвижению абонентов, маяковой миграции, чтобы понять- где строить развязки, парковки и т.д. Для нас это космос, но хоть количество людей примерно поймем
Число абонентов которые дают мобильные операторы это реклама самих операторов. У меня например было 2 телефона, я купил еще один с новой симкой, и что ? Рост населения сразу на 50% ? Число абонентов которые показывают моильные операторы это фуфло.
Вас тыкают носом в цифры, но вы упрямо не желаете воспринимать реальность. А реальность такова, что даже с понаехами,которые приезжают в самом разгаре репродуктивного возраста, рождаемость меньше чем смертность.
hume написав:Если смотреть на метро, то там кто то неплохо греет руки на жетончиках. Пассажиропоток настолько упал, что станцию вокзальная периодически закрываюь, тк эскалаторы не справляются, на пересадочнфе золотын ворота лучше не попадать в час пик, возможно неожиданное перемалывание до фарша.Кто то очень не хочет внедрять современную систему в подземке
Секрет очень прост. Жетончик загорает зеленый свет моментально, зеленая карточка через 1 секунду, а синяя карточка через 3 секунды. Все дело в том что жетончик просто считывается турникетом в полном оффлайне, зеленая карточка живет в полу-оффлайне на серверах метро и данные закачиваются в турникеты, а вот синяя карточка живет на серверах за пределами метро и связь по инету идёт... поэтому увеличились задержки. Переход на карточки увеличивает время прохождения через турникеты, что приводит к очередям что создает иллюзию того что народу стало больше) На пересадках давки были всегда. И до 2008 года этим давкам еще далеко