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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2197219821992200

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:56

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:Зед, вы реальный неадекват, или никогда в Киеве не были.

я коренной который здесь родился, вырос и сейчас живу


И где именно вы наблюдаете депопуляцию в Киеве?
На каких станциях метро стало меньше людей, чем 10 лет назад?
На каких улицах стало меньше пробок?
Где стало меньше ресторанов и кафе? Или может в них стало меньше людей?
Где заколоченные досками окна квартир, в конце концов???
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:10

А при чем тут 10 лет. Я говорю за тенденцию 2018-2019 которая показывает перелом тренда.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:19

  zzzzzz написав:А при чем тут 10 лет. Я говорю за тенденцию 2018-2019 которая показывает перелом тренда.



Ок. Где вы видите падение по сравнению с 2018?

Даже перевозки, если взять все скопом - выросли.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Грейт. В рамках субботнего оффтопа есть инфо по ценам в комплексе.
Рассрочка на 35 месяцев
При 30% первом взносе цена метра в двухкомнатной квартире с видом в сторону Днепра 24,5 кгрн. Фикс в долларе. Выплата согласно курса доллара на день оплаты. Но не менее, чем на день подписания договора. Однух с видом на водичку нет. Естественно появятся перед вводом, лично моё мнение.
При 50% первом взносе цена около 23 кгрн. Дальше все то же самое.

Однушки на другую сторону около 23 кгрн метр.

пс
Двоякое впечатление. Сильно плотно как для такой цены. Участок около 10 га, на нём 14 домов, около 5-6 тыс квартир.

Самый большой плюс это рассрочка на очень много времени, даже при такой цене метра выходит довольно доступно.

АПД
Кстати, по моему как раз таки у кана цена метра четко ходит за долларом, даже если он падает.
Востаннє редагувалось hume в Суб 02 лис, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:П.С. Спасибо за подсказку с пассажирскими перевозками. Реально круто.
Посмотрел данные от дрежстата Киева за 2018 и 2019 года, сплошное падение.
Кол-во перевезенных пассажиров по Киеву
падение в 2018 -8%
2019 падение уже -12%

Эту статистику уже обсуждали. Во всех городах идет сокращение пассажиропотока в метро еще с 90-ых. Почему это происходит трудно объяснить. Я думаю из-за того, что больше людей стало сидеть дома, а не ездить на завод, больше людей стало ездить на машинах.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:04

  LordEmerald написав:А Польша у Вас дом наверное только тогда, когда Вы на украинском форуме пишите? Плох тот украинский поляк который не мечтает о Германии :).

Мой дом там, где я живу и где живет моя семья. За конкретное место не держусь, иначе до сих пор жил бы в Донбабве. О Германии не мечтаю (да и о других странах тоже), но и не исключаю переезд, если что-то хорошее предложат по работе.
  airmax78 написав:Фубля. Я понимаю что уехать в эмиграцию можно и, даже, наверное, нужно. Но называть Польшу своим домом.... это че-то совсем. Так даже Андрюха Бульба не догадался бы сказать. А поляки ему и панночку подогнали и должность руководящую и шмоток ярких. Фу.

Макс, а что вы считаете своим домом? Киев (фубля)? Одессу (не бывал, не могу оценить по вашей шкале)?
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:08

  Santehnik написав:На пересадках давки были всегда. И до 2008 года этим давкам еще далеко ;)

Вокзальную на вход начали закрывать года 4 назад. Раньше, когда жил на Оболоне, то спокойно каждый день садился на м Минская, теперь в 8.30 иногда можно и не попасть в вагон.

Почему подземка Киева не может перейти на карточки (разовые, многоразовые) а пользуется чем то невероятным в 21 веке хз, очевидно это кому то нужно. Максимально невероятные изменения происходившие со средством входа в киевское метропо - это изменение цвета жетона.

Нах изобретать колесо непонятно, но очевидно то, что с успехом использует весь мир нам не подходит. Кстати включая и старховую медицину.
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