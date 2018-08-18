Додано: Суб 02 лис, 2019 13:39

ЖК Грейт. В рамках субботнего оффтопа есть инфо по ценам в комплексе.

Рассрочка на 35 месяцев

При 30% первом взносе цена метра в двухкомнатной квартире с видом в сторону Днепра 24,5 кгрн. Фикс в долларе. Выплата согласно курса доллара на день оплаты. Но не менее, чем на день подписания договора. Однух с видом на водичку нет. Естественно появятся перед вводом, лично моё мнение.

При 50% первом взносе цена около 23 кгрн. Дальше все то же самое.



Однушки на другую сторону около 23 кгрн метр.



пс

Двоякое впечатление. Сильно плотно как для такой цены. Участок около 10 га, на нём 14 домов, около 5-6 тыс квартир.



Самый большой плюс это рассрочка на очень много времени, даже при такой цене метра выходит довольно доступно.



АПД

Кстати, по моему как раз таки у кана цена метра четко ходит за долларом, даже если он падает.