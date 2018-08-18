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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:44
hume написав: zzzzzz написав:
[
П.С. Спасибо за подсказку с пассажирскими перевозками. Реально круто.
Посмотрел данные от дрежстата Киева за 2018 и 2019 года, сплошное падение.
Кол-во перевезенных пассажиров по Киеву
падение в 2018 -8%
2019 падение уже -12%
Если смотреть на метро, то там кто то неплохо греет руки на жетончиках. Пассажиропоток настолько упал
, что станцию вокзальная периодически закрываюь, тк эскалаторы не справляются, на пересадочых золотых воротах лучше не попадать в час пик, возможно неожиданное перемалывание до фарша.
Кто то очень не хочет внедрять современную систему в подземке
вчера днем закрывали м.Арсенальную на вход, наверное из за упавшего пассажиропотока поезда эту станцию проходили без остановок
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:14
investorkiev написав: zzzzzz написав:
А при чем тут 10 лет. Я говорю за тенденцию 2018-2019 которая показывает перелом тренда.
Ок. Где вы видите падение по сравнению с 2018?
Даже перевозки, если взять все скопом - выросли.
В приведенной мной статистике замедление роста численности Киева. Численность пока что растет,но темпы роста падают. Дальше пойдет уже просто сокращение численности.
О каком росте перевозок вы говорите ? Вы же никаких данных не приводите, вся аргументация в стиле " выйди на улицу,спроси у маникюрши "
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:18
zzzzzz написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
А при чем тут 10 лет. Я говорю за тенденцию 2018-2019 которая показывает перелом тренда.
Ок. Где вы видите падение по сравнению с 2018?
Даже перевозки, если взять все скопом - выросли.
В приведенной мной статистике замедление роста численности Киева. Численность пока что растет,но темпы роста падают. Дальше пойдет уже просто сокращение численности.
О каком росте перевозок вы говорите ? Вы же никаких данных не приводите, вся аргументация в стиле " выйди на улицу,спроси у маникюрши "
Зед, ну просто постить цифры не задумываясь откуда они взялись и как между собой коррелируют - не на много лучше.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:19
У КГС не получилось вымутить площадку на Багговутовской. Уже и баннеры поснимали.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:23
airmax78 написав:
У КГС не получилось вымутить площадку на Багговутовской. Уже и баннеры поснимали.
Макс, ну помогите мне: выскажите аргументированое мнение относительно численности населения Киева и его прироста. Вы можете, я знаю!
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investorkiev
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:27
Супер. Можем о таком только мечтать.
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airmax78
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:29
investorkiev
Плясать надо от отрицательной демографии в стране и массовом отъезде заробитчан.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:35
zzzzzz написав:investorkiev
Плясать надо от отрицательной демографии в стране и массовом отъезде заробитчан.
Зед, в сотый раз повторяю: страна и Киев - разные вещи, иногда противоположные.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:42
investorkiev
Киев январь-август
Прирост населения +1557
За счет миграции прирост +2024
Естественный прирост отрицательный -467
-----------
Киевская область
Прирост населения +8098
За счет миграции прирост +17941
Естественный прирост отрицательный -9843
Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева.
Ирпень
Прирост населения +2935
Прирост за счет миграции +3137
Естественный прирост отрицательный -202
Киево-святошинский район
Прирост населения +7445
Прирост за счет миграции +7951
Естественный прирост отрицательный -506
Бровары
Прирост населения +1249
Прирост за счет миграции +1550
Естественный прирост отрицательный -301
Борисполь
Прирост населения +557
Прирост за счет миграции +668
Естественный прирост отрицательный -111
---------------------
Киев, Ирпень, Бровары,Борисполь, Киевская область, Киево-Святошинский район.
В каких агломерациях держстат врет, а с какими данными вы согласны ?
Живите своим умом!
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