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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2200220122022203>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:В приведенной мной статистике замедление роста численности Киева. Численность пока что растет,но темпы роста падают. Дальше пойдет уже просто сокращение численности.

В Харькове и Львове последние 20 лет падает население, что не помешало квартирам, купленным до 2007 полностью окупиться, да и со спросом на аренду ситуация не хуже, чем в Киеве.
https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... 0%B8%D0%B5
То, что численность растет, замечательно, но даже падающая численность не катастрофа. Люди начинают нормально жить. В 90-ых мой товарищ жил с женой, двумя детьми и тестем с тещей в трешке. Сейчас у всех свое жилье. Даже 19-летняя девочка живет в отдельной квартире. Стандарты жизни меняются. Запас по потребности в жилье есть, даже при уменьшающемся населении.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 02 лис, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:У КГС не получилось вымутить площадку на Багговутовской. Уже и баннеры поснимали.



Макс, ну помогите мне: выскажите аргументированое мнение относительно численности населения Киева и его прироста. Вы можете, я знаю!

С понедельника ставлю машину на прикол и начинаю ездить на метро. Год не ездил. Отпишусь о впечатлениях относительно пассажиропотока.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:50

  zzzzzz написав:investorkiev

Киев январь-август
Прирост населения +1557
За счет миграции прирост +2024
Естественный прирост отрицательный -467
-----------
Киевская область
Прирост населения +8098
За счет миграции прирост +17941
Естественный прирост отрицательный -9843

Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева.
Ирпень
Прирост населения +2935
Прирост за счет миграции +3137
Естественный прирост отрицательный -202

Киево-святошинский район
Прирост населения +7445
Прирост за счет миграции +7951
Естественный прирост отрицательный -506

Бровары
Прирост населения +1249
Прирост за счет миграции +1550
Естественный прирост отрицательный -301

Борисполь
Прирост населения +557
Прирост за счет миграции +668
Естественный прирост отрицательный -111
---------------------

Киев, Ирпень, Бровары,Борисполь, Киевская область, Киево-Святошинский район.
В каких агломерациях держстат врет, а с какими данными вы согласны ?

Найдите меня с женой и ребенком в этой статистике. Кстати, жену выписал из Ричмонда при продаже. -1 человек. Но, она никуда не уехала. Продолжаем бомжевать в Киеве.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева.
Ирпень

Киевляне, которые покупают для себя, регистрируются в Ирпене (минус Киеву). Приезжие в Киев покупают не так много, а живут в аренде (не регистрируются). В аренду им сдают киевляне, накупившие квартир под аренду.
Я правильно понял эти цифры?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:14

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева.
Ирпень

Киевляне, которые покупают для себя, регистрируются в Ирпене (минус Киеву). Приезжие в Киев покупают не так много, а живут в аренде (не регистрируются). В аренду им сдают киевляне, накупившие квартир под аренду.
Я правильно понял эти цифры?


Нет, не правильно. Во всех указанных агломерациях положительный миграционный поток. Значит приезжают из других областей Украины.

В целом по Украине идет закальцовка, и баланс должен быть ноль. На самом деле баланс +10034 ( типа 10034 гражданина из других стран получили украинское гражданство)

Так же стоит смотреть области с высоким положительным и отрицательным миграционным движением.

Например
Донецкая -3658
Луганская -2573
Кировоградская -1336

Области с высоким миграционным приростом.
Киевская +17941
Одесская +5129
Зображення


Кстати миграционный прирост в Полтавскую область для меня загадка :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:19

А вот еще данные. Обратите внимание, ВЕЗДЕ смертность превышает рождаемость !!!


Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

***, я не знаю как обьяснить.

В Киеве каждый второй, 50% тех кто тут живет, кого вы увидите на улице - приезжие. Даже тут на форуме 50% это не киевляне.

Среди арендаторов 90% это приезжие, ни в какой статистике они не участвуют. Эти цифры - это бред, так же как и бред положительное сальдо миграции +10 тыс человек.

В какой украинской статистике учитываются 8 млн заробитчан, многие из которых уже получили виды на жительство/гражданства других стран?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:38

  investorkiev написав:В какой украинской статистике учитываются 8 млн заробитчан, многие из которых уже получили виды на жительство/гражданства других стран?

С гражданством других стран может быть еще веселее)) Окажется что нас еще меньше ))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:43

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:В какой украинской статистике учитываются 8 млн заробитчан, многие из которых уже получили виды на жительство/гражданства других стран?

С гражданством других стран может быть еще веселее)) Окажется что нас еще меньше ))


Ну так, и где это отображается в статистике, на которую вы ссылаетесь?
Где отображаются дети, которых специально родили в Сша, для получения гражданства?

Дочь моего знакомого уехала учиться в Польшу, там вышла замуж и родила. Где она и ее ребенок в этой статистике?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:47

investorkiev
Вообще-то для этого и проводится перепись населения. Есть другие стат.данные. Но их не публикуют, что-бы не показывать глубину ЖЖЖЖЖ.

Например статистика пересечения границы.
Живите своим умом!
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