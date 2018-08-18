Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zzzzzz написав:В приведенной мной статистике замедление роста численности Киева. Численность пока что растет,но темпы роста падают. Дальше пойдет уже просто сокращение численности.
В Харькове и Львове последние 20 лет падает население, что не помешало квартирам, купленным до 2007 полностью окупиться, да и со спросом на аренду ситуация не хуже, чем в Киеве. https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... 0%B8%D0%B5 То, что численность растет, замечательно, но даже падающая численность не катастрофа. Люди начинают нормально жить. В 90-ых мой товарищ жил с женой, двумя детьми и тестем с тещей в трешке. Сейчас у всех свое жилье. Даже 19-летняя девочка живет в отдельной квартире. Стандарты жизни меняются. Запас по потребности в жилье есть, даже при уменьшающемся населении.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 02 лис, 2019 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Киев январь-август Прирост населения +1557 За счет миграции прирост +2024 Естественный прирост отрицательный -467 ----------- Киевская область Прирост населения +8098 За счет миграции прирост +17941 Естественный прирост отрицательный -9843
Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева. Ирпень Прирост населения +2935 Прирост за счет миграции +3137 Естественный прирост отрицательный -202
Киево-святошинский район Прирост населения +7445 Прирост за счет миграции +7951 Естественный прирост отрицательный -506
Бровары Прирост населения +1249 Прирост за счет миграции +1550 Естественный прирост отрицательный -301
Борисполь Прирост населения +557 Прирост за счет миграции +668 Естественный прирост отрицательный -111 ---------------------
Киев, Ирпень, Бровары,Борисполь, Киевская область, Киево-Святошинский район. В каких агломерациях держстат врет, а с какими данными вы согласны ?
Найдите меня с женой и ребенком в этой статистике. Кстати, жену выписал из Ричмонда при продаже. -1 человек. Но, она никуда не уехала. Продолжаем бомжевать в Киеве.
zzzzzz написав:Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева. Ирпень
Киевляне, которые покупают для себя, регистрируются в Ирпене (минус Киеву). Приезжие в Киев покупают не так много, а живут в аренде (не регистрируются). В аренду им сдают киевляне, накупившие квартир под аренду. Я правильно понял эти цифры?
zzzzzz написав:Возьмем отдельные данные по городам-спутникам Киева. Ирпень
Киевляне, которые покупают для себя, регистрируются в Ирпене (минус Киеву). Приезжие в Киев покупают не так много, а живут в аренде (не регистрируются). В аренду им сдают киевляне, накупившие квартир под аренду. Я правильно понял эти цифры?
Нет, не правильно. Во всех указанных агломерациях положительный миграционный поток. Значит приезжают из других областей Украины.
В целом по Украине идет закальцовка, и баланс должен быть ноль. На самом деле баланс +10034 ( типа 10034 гражданина из других стран получили украинское гражданство)
Так же стоит смотреть области с высоким положительным и отрицательным миграционным движением.
Например Донецкая -3658 Луганская -2573 Кировоградская -1336
Области с высоким миграционным приростом. Киевская +17941 Одесская +5129
Кстати миграционный прирост в Полтавскую область для меня загадка