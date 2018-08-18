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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 17:50
investorkiev
Что касается рождения детей в других странах, их так мало,что они вообще на статистику не оказывают вляния.
Официально за 8 месяцев родилось 207 тысяч. Сколько родилось за 8 месяцев в других странах ( без получения украинского гражданства )
Ну допустим 2 тысячи. Это 1%
А смертность 394 тысячи.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 17:51
Кстати, есть случаи рождения в Украине для получения украинского гражданства среди граждан других стран.
Живите своим умом!
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