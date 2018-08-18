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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2201220222032204>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:50

investorkiev
Что касается рождения детей в других странах, их так мало,что они вообще на статистику не оказывают вляния.
Официально за 8 месяцев родилось 207 тысяч. Сколько родилось за 8 месяцев в других странах ( без получения украинского гражданства )
Ну допустим 2 тысячи. Это 1%

А смертность 394 тысячи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:51

Кстати, есть случаи рождения в Украине для получения украинского гражданства среди граждан других стран.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 17:59

  zzzzzz написав:investorkiev
Что касается рождения детей в других странах, их так мало,что они вообще на статистику не оказывают вляния.
Официально за 8 месяцев родилось 207 тысяч. Сколько родилось за 8 месяцев в других странах ( без получения украинского гражданства )
Ну допустим 2 тысячи. Это 1%

А смертность 394 тысячи.



2000 детей на 8 млн заробитчан? Очень сомневаюсь, тем более что они все детородного возраста.

Где в статистике Сержик? Аирмакс? Их семьи? Сомилитарк?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:11

  investorkiev написав:
2000 детей на 8 млн заробитчан? Очень сомневаюсь, тем более что они все детородного возраста.

Где в статистике Сержик? Аирмакс? Их семьи? Сомилитарк?


Если эти дети заробитчан не получили украинское свидетельство о рождении, то они и не являются гражданами Украины. Ну далее понятное дело что им ваша киевская недвига 300 лет не нужна.

Серж Аирмакс Сомик и их семьи же не вышли из гражданства, так что в общей численности населения они таки присутствуют.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:14

investorkiev
В подтверждение: В 17.40 у меня родился племянник. В Кракове)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:37

  gonchik74 написав:investorkiev
В подтверждение: В 17.40 у меня родился племянник. В Кракове)
Так сегодня ж Всемирный день мужчин :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:57

  zzzzzz написав:
  investorkiev написав:
2000 детей на 8 млн заробитчан? Очень сомневаюсь, тем более что они все детородного возраста.

Где в статистике Сержик? Аирмакс? Их семьи? Сомилитарк?


Если эти дети заробитчан не получили украинское свидетельство о рождении, то они и не являются гражданами Украины. Ну далее понятное дело что им ваша киевская недвига 300 лет не нужна.

Серж Аирмакс Сомик и их семьи же не вышли из гражданства, так что в общей численности населения они таки присутствуют.

Стоп, при чем тут общая численность населения по стране?? Какое отношение она имеет к Киеву?

Где Сержик, Макс и Сомик в статистике по Киеву? Хотя двое из них купили тут квартиры, третий собирается?
А их семьи? Сколько сумарно человек выпало из статистики уменьшающегося населения Киева?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:07

https://strana.ua/articles/analysis/231 ... kieva.html

Микитась и крепкая гривна. Почему в Киеве обвалились продажи нового жилья, а цены на вторичке резко пошли вверх
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:18

  Serg-ik написав:https://strana.ua/articles/analysis/231148-arest-maksima-mikitasja-eks-khozjaina-ukrbuda-vyjavil-problemy-na-rynke-nedvizhimosti-kieva.html

Микитась и крепкая гривна. Почему в Киеве обвалились продажи нового жилья, а цены на вторичке резко пошли вверх

Серж, а у вас уже могла быть своя дорожающая вторичка! Эх вы...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:22

investorkiev
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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