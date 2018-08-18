Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev Что касается рождения детей в других странах, их так мало,что они вообще на статистику не оказывают вляния. Официально за 8 месяцев родилось 207 тысяч. Сколько родилось за 8 месяцев в других странах ( без получения украинского гражданства ) Ну допустим 2 тысячи. Это 1%
zzzzzz написав:investorkiev Что касается рождения детей в других странах, их так мало,что они вообще на статистику не оказывают вляния. Официально за 8 месяцев родилось 207 тысяч. Сколько родилось за 8 месяцев в других странах ( без получения украинского гражданства ) Ну допустим 2 тысячи. Это 1%
А смертность 394 тысячи.
2000 детей на 8 млн заробитчан? Очень сомневаюсь, тем более что они все детородного возраста.
Где в статистике Сержик? Аирмакс? Их семьи? Сомилитарк?
Serg-ik написав:https://strana.ua/articles/analysis/231148-arest-maksima-mikitasja-eks-khozjaina-ukrbuda-vyjavil-problemy-na-rynke-nedvizhimosti-kieva.html Микитась и крепкая гривна. Почему в Киеве обвалились продажи нового жилья, а цены на вторичке резко пошли вверх
Серж, а у вас уже могла быть своя дорожающая вторичка! Эх вы...