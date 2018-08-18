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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2201220222032204

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:25

  Serg-ik написав:investorkiev
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?


Ну хуже то точно не стало!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?

Конечно лучше. Чем выше стоимость актива, тем больше свободы. Например нужна срочная операция. Если продажа квартиры покрывает ее стоимость, человек живет, если нет, умирает. У многих недвижимость их пенсионные накопления. Продали трешку в городе переехали доживать на дачу. Или кешфлоу с аренды раньше хватало на жизнь в Болгарии на пенсии, а теперь можно переехать в Испанию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:16

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:investorkiev
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?


Ну хуже то точно не стало!

Вопрос спорный. Улучшение жилищных условий стало гораздо дороже в деньгах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 20:20

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:investorkiev
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?


Ну хуже то точно не стало!

Вопрос спорный. Улучшение жилищных условий стало гораздо дороже в деньгах.


А чего их улучшать?
На то Киевляне и коренные - что у них жилищный вопрос уже решен, часто еще в прошлом поколении. Поэтому у них все хорошо.
Страдают только амбициозные понаехи, стремящиеся выпрыгнуть из купленной на родовой капитал однушки на окраине. Но им никто и не обещал, что в столице будет легко!
investorkiev
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  #<1 ... 2201220222032204
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