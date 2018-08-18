Ну хуже то точно не стало!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:25
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конечно лучше. Чем выше стоимость актива, тем больше свободы. Например нужна срочная операция. Если продажа квартиры покрывает ее стоимость, человек живет, если нет, умирает. У многих недвижимость их пенсионные накопления. Продали трешку в городе переехали доживать на дачу. Или кешфлоу с аренды раньше хватало на жизнь в Болгарии на пенсии, а теперь можно переехать в Испанию.
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:16
Додано: Суб 02 лис, 2019 20:20
А чего их улучшать?
На то Киевляне и коренные - что у них жилищный вопрос уже решен, часто еще в прошлом поколении. Поэтому у них все хорошо.
Страдают только амбициозные понаехи, стремящиеся выпрыгнуть из купленной на родовой капитал однушки на окраине. Но им никто и не обещал, что в столице будет легко!
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