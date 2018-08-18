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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:25
Serg-ik написав:investorkiev
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?
Ну хуже то точно не стало!
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investorkiev
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:43
Serg-ik написав:
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?
Конечно лучше. Чем выше стоимость актива, тем больше свободы. Например нужна срочная операция. Если продажа квартиры покрывает ее стоимость, человек живет, если нет, умирает. У многих недвижимость их пенсионные накопления. Продали трешку в городе переехали доживать на дачу. Или кешфлоу с аренды раньше хватало на жизнь в Болгарии на пенсии, а теперь можно переехать в Испанию.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 20:16
investorkiev написав: Serg-ik написав:investorkiev
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?
Ну хуже то точно не стало!
Вопрос спорный. Улучшение жилищных условий стало гораздо дороже в деньгах.
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airmax78
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Додано: Суб 02 лис, 2019 20:20
airmax78 написав: investorkiev написав: Serg-ik написав:investorkiev
У всех киевлян за последние 2 месяца подорожала их квартира. Им от этого стало лучше?
Ну хуже то точно не стало!
Вопрос спорный. Улучшение жилищных условий стало гораздо дороже в деньгах.
А чего их улучшать?
На то Киевляне и коренные - что у них жилищный вопрос уже решен, часто еще в прошлом поколении. Поэтому у них все хорошо.
Страдают только амбициозные понаехи, стремящиеся выпрыгнуть из купленной на родовой капитал однушки на окраине. Но им никто и не обещал, что в столице будет легко!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:26
investorkiev написав: airmax78 написав:
Вопрос спорный. Улучшение жилищных условий стало гораздо дороже в деньгах.
А чего их улучшать?
На то Киевляне и коренные - что у них жилищный вопрос уже решен, часто еще в прошлом поколении. Поэтому у них все хорошо.
Страдают только амбициозные понаехи, стремящиеся выпрыгнуть из купленной на родовой капитал однушки на окраине. Но им никто и не обещал, что в столице будет легко!
Как чего? Приличные дома в Киеве начали строить не так давно. Большинству коренных надо улучшать условия.
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:33
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Вопрос спорный. Улучшение жилищных условий стало гораздо дороже в деньгах.
А чего их улучшать?
На то Киевляне и коренные - что у них жилищный вопрос уже решен, часто еще в прошлом поколении. Поэтому у них все хорошо.
Страдают только амбициозные понаехи, стремящиеся выпрыгнуть из купленной на родовой капитал однушки на окраине. Но им никто и не обещал, что в столице будет легко!
Как чего? Приличные дома в Киеве начали строить не так давно. Большинству коренных надо улучшать условия.
Настоящий коренной куянин смотрит на эти ваши РТ, ТТ, НЛ и БФ с высоты комфортного проживания в уютной бабушкиной сталинке.
За модой не угонишься, а метровой толщины кирпичные стены - почти вечные
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:41
investorkiev написав: airmax78 написав:
Как чего? Приличные дома в Киеве начали строить не так давно. Большинству коренных надо улучшать условия.
Настоящий коренной куянин смотрит на эти ваши РТ, ТТ, НЛ и БФ с высоты комфортного проживания в уютной бабушкиной сталинке.
За модой не угонишься, а метровой толщины кирпичные стены - почти вечные
В метровых стенах живут %5 коренных.
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airmax78
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:43
investorkiev и таки это правда
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:44
zzzzzz написав: Santehnik написав:
База роста цен сейчас это сокращение количества строек с одной стороны и ревальвация грн с другой стороны.
Год назад у меня был пяток объектов на выбор, сейчас один два.. Вот и все.
Тут нет никакой определенной статистики. Сколько в Киеве сейчас строек 100,200 ?
А сколько было год назад ?
Стройки есть, и они строят новые квартиры. В массовом сегменте только Укрбуд и Оркада затупили, но их нишу легко займет тот-же Укрбуд и Интергал. Стройки будут строить, а вот кто это все будет покупать........
П.С. Спасибо за подсказку с пассажирскими перевозками. Реально круто.
Посмотрел данные от дрежстата Киева за 2018 и 2019 года, сплошное падение.
Кол-во перевезенных пассажиров по Киеву
падение в 2018 -8%
2019 падение уже -12%
рекорд покупки автомобилей, все на авто пересели
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 02 лис, 2019 21:49
Оранжевый-хит сезона не смешите. Продают меньше, чем в послекризисные 2009 и 2010
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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