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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2202220322042205

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, везет тебе, ты две машины купил новые.

А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:02

  investorkiev написав:Уну, везет тебе, ты две машины купил новые.

не знаю, застали вы или нет, стояли на улицах хлопчики.
в проходных зонах.
по три-четыре человека вокруг нехитрого устройства.
и, завидев клиента, начинали громко общаться про только что выпавшую удачу в розыгрыше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:05

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:В приведенной мной статистике замедление роста численности Киева. Численность пока что растет,но темпы роста падают. Дальше пойдет уже просто сокращение численности.

В Харькове и Львове последние 20 лет падает население, что не помешало квартирам, купленным до 2007 полностью окупиться, да и со спросом на аренду ситуация не хуже, чем в Киеве.
https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... 0%B8%D0%B5
То, что численность растет, замечательно, но даже падающая численность не катастрофа. Люди начинают нормально жить. В 90-ых мой товарищ жил с женой, двумя детьми и тестем с тещей в трешке. Сейчас у всех свое жилье. Даже 19-летняя девочка живет в отдельной квартире. Стандарты жизни меняются. Запас по потребности в жилье есть, даже при уменьшающемся населении.

во Львове население растёт
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:07

  zzzzzz написав:Если эти дети заробитчан не получили украинское свидетельство о рождении, то они и не являются гражданами Украины..

мы с первым ребёнком летали рожать в Минск из Киева. Могу констатировать, что свидетельства о рождении не дают украинского в посольстве. Так что не надо сбивать людей. Дают украинскую справку на бумажке а4 за подписью посла и загранпаспорт. Все.
Свидетельство о рождении выдаётся только страной, где родился.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Уну, везет тебе, ты две машины купил новые.

А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...
Наташа, а не ты ли лепила что то про каждодневные муки выбора авто в маленьком автопарке?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:16

  hume написав:
  Santehnik написав:На пересадках давки были всегда. И до 2008 года этим давкам еще далеко ;)

Вокзальную на вход начали закрывать года 4 назад. Раньше, когда жил на Оболоне, то спокойно каждый день садился на м Минская, теперь в 8.30 иногда можно и не попасть в вагон.

Почему подземка Киева не может перейти на карточки (разовые, многоразовые) а пользуется чем то невероятным в 21 веке хз, очевидно это кому то нужно. Максимально невероятные изменения происходившие со средством входа в киевское метропо - это изменение цвета жетона.

Нах изобретать колесо непонятно, но очевидно то, что с успехом использует весь мир нам не подходит. Кстати включая и старховую медицину.
метро саботирует электронный билет по простой причине. Деньги за жетон идут на счета метро сразу. Деньги за электронный билет идут на счета тов герц, оттуда в кп гиоц, а уже оттуда на счета метро. Им это не выгодно, но у них нет других вариантов, дожмут их.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 22:17

  Оранжевый-хит сезона написав:
investorkiev написав:Уну, везет тебе, ты две машины купил новые.

А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...
Наташа, а не ты ли лепила что то про каждодневные муки выбора авто в маленьком автопарке?

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ну так про круши залепить тоже не долго :mrgreen:
plugatyrev
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