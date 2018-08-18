Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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investorkiev написав:Уну, везет тебе, ты две машины купил новые.
не знаю, застали вы или нет, стояли на улицах хлопчики. в проходных зонах. по три-четыре человека вокруг нехитрого устройства. и, завидев клиента, начинали громко общаться про только что выпавшую удачу в розыгрыше.
zzzzzz написав:В приведенной мной статистике замедление роста численности Киева. Численность пока что растет,но темпы роста падают. Дальше пойдет уже просто сокращение численности.
В Харькове и Львове последние 20 лет падает население, что не помешало квартирам, купленным до 2007 полностью окупиться, да и со спросом на аренду ситуация не хуже, чем в Киеве. https://www.google.com/search?q=%D1%85% ... 0%B8%D0%B5 То, что численность растет, замечательно, но даже падающая численность не катастрофа. Люди начинают нормально жить. В 90-ых мой товарищ жил с женой, двумя детьми и тестем с тещей в трешке. Сейчас у всех свое жилье. Даже 19-летняя девочка живет в отдельной квартире. Стандарты жизни меняются. Запас по потребности в жилье есть, даже при уменьшающемся населении.
zzzzzz написав:Если эти дети заробитчан не получили украинское свидетельство о рождении, то они и не являются гражданами Украины..
мы с первым ребёнком летали рожать в Минск из Киева. Могу констатировать, что свидетельства о рождении не дают украинского в посольстве. Так что не надо сбивать людей. Дают украинскую справку на бумажке а4 за подписью посла и загранпаспорт. Все. Свидетельство о рождении выдаётся только страной, где родился.
Santehnik написав:На пересадках давки были всегда. И до 2008 года этим давкам еще далеко
Вокзальную на вход начали закрывать года 4 назад. Раньше, когда жил на Оболоне, то спокойно каждый день садился на м Минская, теперь в 8.30 иногда можно и не попасть в вагон.
Почему подземка Киева не может перейти на карточки (разовые, многоразовые) а пользуется чем то невероятным в 21 веке хз, очевидно это кому то нужно. Максимально невероятные изменения происходившие со средством входа в киевское метропо - это изменение цвета жетона.
Нах изобретать колесо непонятно, но очевидно то, что с успехом использует весь мир нам не подходит. Кстати включая и старховую медицину.
метро саботирует электронный билет по простой причине. Деньги за жетон идут на счета метро сразу. Деньги за электронный билет идут на счета тов герц, оттуда в кп гиоц, а уже оттуда на счета метро. Им это не выгодно, но у них нет других вариантов, дожмут их.
investorkiev написав:Уну, везет тебе, ты две машины купил новые.
А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...
Новая машина потреяет, ну, если не 50, то 30-40% стоимости как только выедешь из автосалона. Но и недвига тоже может потерять даже 100%, если, например, будут боевые действия. Так самое надежное вложение - золото и серебро.
zzzzzz написав:Если эти дети заробитчан не получили украинское свидетельство о рождении, то они и не являются гражданами Украины..
мы с первым ребёнком летали рожать в Минск из Киева. Могу констатировать, что свидетельства о рождении не дают украинского в посольстве. Так что не надо сбивать людей. Дают украинскую справку на бумажке а4 за подписью посла и загранпаспорт. Все. Свидетельство о рождении выдаётся только страной, где родился.
А зачем? У нас уже настолько все хр..ново в медицине, что на весь Киев не найти ни одного нормально места, где можно родить ребенка, и надо ехать аж в другое государство?