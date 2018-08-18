hume написав:

Santehnik написав: На пересадках давки были всегда. И до 2008 года этим давкам еще далеко На пересадках давки были всегда. И до 2008 года этим давкам еще далеко

Вокзальную на вход начали закрывать года 4 назад. Раньше, когда жил на Оболоне, то спокойно каждый день садился на м Минская, теперь в 8.30 иногда можно и не попасть в вагон.Почему подземка Киева не может перейти на карточки (разовые, многоразовые) а пользуется чем то невероятным в 21 веке хз, очевидно это кому то нужно. Максимально невероятные изменения происходившие со средством входа в киевское метропо - это изменение цвета жетона.Нах изобретать колесо непонятно, но очевидно то, что с успехом использует весь мир нам не подходит. Кстати включая и старховую медицину.