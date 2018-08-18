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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2203220422052206

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 01:15

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...

+1
Знаю пару профессиональных лендлордов. Ни у одного из них нет дорогой (сопоставимой со стоимостью однушки) машины.
думала, я одна такая :lol:

машина, должна ездить, а не фетишировать
недвига, должна быть классная, даже под сдачу. :D
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:35

  Santehnik написав:База роста цен сейчас это сокращение количества строек с одной стороны и ревальвация грн с другой стороны.
Год назад у меня был пяток объектов на выбор, сейчас один два.. Вот и все.

Вы путаете иммущественные права с готовыми к проживанию квартирами, между ними лаг в 5 лет.
BIGor
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  #<1 ... 2203220422052206
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