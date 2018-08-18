думала, я одна такаяVlad442 написав:
+1
Знаю пару профессиональных лендлордов. Ни у одного из них нет дорогой (сопоставимой со стоимостью однушки) машины.
машина, должна ездить, а не фетишировать
недвига, должна быть классная, даже под сдачу.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 01:15
думала, я одна такая
машина, должна ездить, а не фетишировать
недвига, должна быть классная, даже под сдачу.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:35
|