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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2203220422052206

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 01:15

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...

+1
Знаю пару профессиональных лендлордов. Ни у одного из них нет дорогой (сопоставимой со стоимостью однушки) машины.
думала, я одна такая :lol:

машина, должна ездить, а не фетишировать
недвига, должна быть классная, даже под сдачу. :D
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:35

  Santehnik написав:База роста цен сейчас это сокращение количества строек с одной стороны и ревальвация грн с другой стороны.
Год назад у меня был пяток объектов на выбор, сейчас один два.. Вот и все.

Вы путаете иммущественные права с готовыми к проживанию квартирами, между ними лаг в 5 лет.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:54

Южный мост. Всего 46 деформационных швов. Отремонтированно за последние годы 27. Осталось еще 19. Пробки будут еще 2-3 года.
Конечно можно сделать все сразу, но зачем. Удовольствие надо растягивать на много лет.

https://youtube.com/watch?v=xmJ5D5qZuNY ... e=youtu.be
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:26

  zzzzzz написав:Южный мост. Всего 46 деформационных швов. Отремонтированно за последние годы 27. Осталось еще 19. Пробки будут еще 2-3 года.
Конечно можно сделать все сразу, но зачем. Удовольствие надо растягивать на много лет.

https://youtube.com/watch?v=xmJ5D5qZuNY ... e=youtu.be


ты до конца досмотрел, иксперд?
кроме деформационнных швов никаких больше проблем у моста нет?
других проблемных мостов в Киеве тоже нет?
что будет с траффиком если паче чаяния начать делать все сразу на южном мосту твоя видеокарта в состоянии визуализировать?
иногда жевать лучше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:31

Иди проспись, неадекват
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:33

  zzzzzz написав:Иди проспись, неадекват


ты физически не в состоянии ответить на прямой вопрос?
ты ж ни разу так и не ответил - все время хамские отмазки и жидкие сливы
ты хоть понял в чем там проблема кроме деформационных швов, адекват?)

зы: рекомендую изменить твою абсолютно неуместную подпись "живите своим умом" на "слышал звон, да не знаю где он" - вот это будет действительно адекватно :mrgreen:
а то вечно пургу со своими простынями несешь, а них в них не отстреливаешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...

+1
Знаю пару профессиональных лендлордов. Ни у одного из них нет дорогой (сопоставимой со стоимостью однушки) машины.
думала, я одна такая

машина, должна ездить, а не фетишировать
недвига, должна быть классная, даже под сдачу. :D
Это просто жадность)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 11:58

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Иди проспись, неадекват


ты физически не в состоянии ответить на прямой вопрос?
ты ж ни разу так и не ответил - все время хамские отмазки и жидкие сливы
ты хоть понял в чем там проблема кроме деформационных швов, адекват?)

зы: рекомендую изменить твою абсолютно неуместную подпись "живите своим умом" на "слышал звон, да не знаю где он" - вот это будет действительно адекватно :mrgreen:
а то вечно пургу со своими простынями несешь, а них в них не отстреливаешь


Стрелок отписался, ты для начала научись писать аргументировпнные ответы что-бы с тобой кто-то вступал в дискуссию. Ты же не умеешь дискутировать, ты или бухой, или в непдеквате постоянно.

Иди попустись, а потом приходи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:05

  zzzzzz написав:Стрелок отписался, ты для начала научись писать аргументировпнные ответы что-бы с тобой кто-то вступал в дискуссию. Ты же не умеешь дискутировать, ты или бухой, или в непдеквате постоянно.

Иди попустись, а потом приходи.


еще раз повторяю свой вопрос:
так ты понял в чем заключаются проблемы южного моста кроме (как ты утверждал) нежелания кмда отремонтировать одновременно все 46 (а не 18, как ты тоже утверждал) швов и почему его будут ремонтировать всегда?

зы: дискутировать не умеешь как раз ты - ты ж тупо спрыгиваешь с прямых вопросов - и тебе это постоянно указывают, так что ты сам походу в постоянном неадеквате, если до сих пор не смог сделать из этого выводов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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