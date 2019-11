Додано: Нед 03 лис, 2019 11:26

zzzzzz написав: Южный мост. Всего 46 деформационных швов. Отремонтированно за последние годы 27. Осталось еще 19. Пробки будут еще 2-3 года.

Конечно можно сделать все сразу, но зачем. Удовольствие надо растягивать на много лет.



https://youtube.com/watch?v=xmJ5D5qZuNY ... e=youtu.be Южный мост. Всего 46 деформационных швов. Отремонтированно за последние годы 27. Осталось еще 19. Пробки будут еще 2-3 года.Конечно можно сделать все сразу, но зачем. Удовольствие надо растягивать на много лет.



ты до конца досмотрел, иксперд?

кроме деформационнных швов никаких больше проблем у моста нет?

других проблемных мостов в Киеве тоже нет?

что будет с траффиком если паче чаяния начать делать все сразу на южном мосту твоя видеокарта в состоянии визуализировать?

иногда жевать лучше ты до конца досмотрел, иксперд?кроме деформационнных швов никаких больше проблем у моста нет?других проблемных мостов в Киеве тоже нет?что будет с траффиком если паче чаяния начать делать все сразу на южном мосту твоя видеокарта в состоянии визуализировать?иногда жевать лучше

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.