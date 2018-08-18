думала, я одна такаяVlad442 написав:
+1
Знаю пару профессиональных лендлордов. Ни у одного из них нет дорогой (сопоставимой со стоимостью однушки) машины.
машина, должна ездить, а не фетишировать
недвига, должна быть классная, даже под сдачу.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 01:15
думала, я одна такая
машина, должна ездить, а не фетишировать
недвига, должна быть классная, даже под сдачу.
осторожно, пишу из провинции
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:35
Додано: Нед 03 лис, 2019 10:54
Южный мост. Всего 46 деформационных швов. Отремонтированно за последние годы 27. Осталось еще 19. Пробки будут еще 2-3 года.
Конечно можно сделать все сразу, но зачем. Удовольствие надо растягивать на много лет.
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:26
ты до конца досмотрел, иксперд?
кроме деформационнных швов никаких больше проблем у моста нет?
других проблемных мостов в Киеве тоже нет?
что будет с траффиком если паче чаяния начать делать все сразу на южном мосту твоя видеокарта в состоянии визуализировать?
иногда жевать лучше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:33
ты физически не в состоянии ответить на прямой вопрос?
ты ж ни разу так и не ответил - все время хамские отмазки и жидкие сливы
ты хоть понял в чем там проблема кроме деформационных швов, адекват?)
зы: рекомендую изменить твою абсолютно неуместную подпись "живите своим умом" на "слышал звон, да не знаю где он" - вот это будет действительно адекватно
а то вечно пургу со своими простынями несешь, а них в них не отстреливаешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это просто жадность)
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Додано: Нед 03 лис, 2019 11:58
Стрелок отписался, ты для начала научись писать аргументировпнные ответы что-бы с тобой кто-то вступал в дискуссию. Ты же не умеешь дискутировать, ты или бухой, или в непдеквате постоянно.
Иди попустись, а потом приходи.
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:05
еще раз повторяю свой вопрос:
так ты понял в чем заключаются проблемы южного моста кроме (как ты утверждал) нежелания кмда отремонтировать одновременно все 46 (а не 18, как ты тоже утверждал) швов и почему его будут ремонтировать всегда?
зы: дискутировать не умеешь как раз ты - ты ж тупо спрыгиваешь с прямых вопросов - и тебе это постоянно указывают, так что ты сам походу в постоянном неадеквате, если до сих пор не смог сделать из этого выводов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.
“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%...."
стабильная валюта - плохо - жгутся резервы.
падающая валюта - тоже плохо - нет стабильности
укрепляющаяся валюта - опять плохо - приходится ужимать хотелки
Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю(с)
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