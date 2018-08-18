Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...
+1 Знаю пару профессиональных лендлордов. Ни у одного из них нет дорогой (сопоставимой со стоимостью однушки) машины.
думала, я одна такая
машина, должна ездить, а не фетишировать недвига, должна быть классная, даже под сдачу.
Южный мост. Всего 46 деформационных швов. Отремонтированно за последние годы 27. Осталось еще 19. Пробки будут еще 2-3 года. Конечно можно сделать все сразу, но зачем. Удовольствие надо растягивать на много лет.
zzzzzz написав:Южный мост. Всего 46 деформационных швов. Отремонтированно за последние годы 27. Осталось еще 19. Пробки будут еще 2-3 года. Конечно можно сделать все сразу, но зачем. Удовольствие надо растягивать на много лет.
ты до конца досмотрел, иксперд? кроме деформационнных швов никаких больше проблем у моста нет? других проблемных мостов в Киеве тоже нет? что будет с траффиком если паче чаяния начать делать все сразу на южном мосту твоя видеокарта в состоянии визуализировать? иногда жевать лучше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ты физически не в состоянии ответить на прямой вопрос? ты ж ни разу так и не ответил - все время хамские отмазки и жидкие сливы ты хоть понял в чем там проблема кроме деформационных швов, адекват?)
зы: рекомендую изменить твою абсолютно неуместную подпись "живите своим умом" на "слышал звон, да не знаю где он" - вот это будет действительно адекватно а то вечно пургу со своими простынями несешь, а них в них не отстреливаешь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
investorkiev написав:А я с тех пор как стал лендлордом - не могу морально купить новую машину. Ведь вместо нее можно взять уютненькую однушечку и рубить аренду. А новая машина через 3 года потеряет 50% стоимости...
+1 Знаю пару профессиональных лендлордов. Ни у одного из них нет дорогой (сопоставимой со стоимостью однушки) машины.
думала, я одна такая
машина, должна ездить, а не фетишировать недвига, должна быть классная, даже под сдачу.
ты физически не в состоянии ответить на прямой вопрос? ты ж ни разу так и не ответил - все время хамские отмазки и жидкие сливы ты хоть понял в чем там проблема кроме деформационных швов, адекват?)
зы: рекомендую изменить твою абсолютно неуместную подпись "живите своим умом" на "слышал звон, да не знаю где он" - вот это будет действительно адекватно а то вечно пургу со своими простынями несешь, а них в них не отстреливаешь
Стрелок отписался, ты для начала научись писать аргументировпнные ответы что-бы с тобой кто-то вступал в дискуссию. Ты же не умеешь дискутировать, ты или бухой, или в непдеквате постоянно.
zzzzzz написав:Стрелок отписался, ты для начала научись писать аргументировпнные ответы что-бы с тобой кто-то вступал в дискуссию. Ты же не умеешь дискутировать, ты или бухой, или в непдеквате постоянно.
Иди попустись, а потом приходи.
еще раз повторяю свой вопрос: так ты понял в чем заключаются проблемы южного моста кроме (как ты утверждал) нежелания кмда отремонтировать одновременно все 46 (а не 18, как ты тоже утверждал) швов и почему его будут ремонтировать всегда?
зы: дискутировать не умеешь как раз ты и тебе это постоянно указывают, так что ты сам походу в постоянном неадеквате, если до сих пор не смог сделать из этого выводов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.