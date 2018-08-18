ракета на старте
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:23
ракета на старте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:47
Конговец, и что, ты думаешь после дефолта твоя комнедвига будет лучше сдаваться?
Или ты уже все продал в тихаря?
В РФ кстати госдолг маленький, а резервы - рекордно большие. Так что, советуешь там покупать?
Додано: Нед 03 лис, 2019 12:51
investorkiev
от того шо я думаю ничего не изменится
да и забанят меня на пятой секунде если я начну говорить шо я обо всем этом думаю - вы ж такие все нежные и не любите когда вас носом в ваше собственное говно тыкают
вопрос в другом - когда начнут думать те, кто за все это проголосовал и вообще в состоянии ли они думать в принципе?
вон фриз, который помнится утверждал шо он "не просто фриз с форума финанса" теперь ярый критик уже новой злочынной влады, а выводов похоже так и не сделал
зы: продолжай камлать на свою "ракету" - читать это так же смешно, как когда то было смешно читать съехавшего с катушек юру-теплотехника с его ош, яо и прочими его горячечными видениями
ззы: а дефолт помимо потерь несет в себе и массу возможностей для тех кто в кеше
знала бы ты, сколько раз я уже покупал лакомые объекты у таких как ты "космонавтов" во время и после кризисов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:08
Короче Кинг решил тут поделится своим видением. Все вокруг типилы и ненормальные, один он все понимает, он соль земли, он гуру форума. Все кто не согласен с кингом тупые . Все кто приехал в Киев тоже тупые. И вообще все вокруг тупые. Только кинг, Кличко,и Порошенко самые лучшие.
Спасибо дядя за откровения, ты хоть закусывай по утрам.Натощак вредно сливу заливать.
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:12
о чем твой пост, адекват?
ты так смешно рефлексируешь и как всегда - ни о чем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:16
А о чем с тобой можно рефлексировать, если ты только на себя любимого рефлексируешь?))
Приходишь такой на форум, со своим пафосом, и начинаешь писать - все вокруг типилы, вы ничего не понимаете, вы тупые.
Дядя, иди дальше сливу заливай. Скучно и не интересно.
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:22
сделай одолжение - заигнорь меня уже и не дергайся каждый раз
достал своим флудом и истериками
зы: не забудь вторую часть обзора посмотреть - там тебе пообещали рассказать кое шо новое прямо с пилона
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 13:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ззззззужжжжжащий, реально смешно получилось...
ККЦ правильно заметил, из 100500гбайт полученной информации ты не можеш сделать адекватный вывод, увы но это так...бгг…
кстати лучше продолжай мантры про долги за коммуналку...Я записываю...)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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