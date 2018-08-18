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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2205220622072208>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:23

  plugatyrev написав:директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%...."



ракета на старте

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:47

  kingkongovets написав:
  plugatyrev написав:директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%...."



ракета на старте


Конговец, и что, ты думаешь после дефолта твоя комнедвига будет лучше сдаваться?
Или ты уже все продал в тихаря?
В РФ кстати госдолг маленький, а резервы - рекордно большие. Так что, советуешь там покупать?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:51

investorkiev

от того шо я думаю ничего не изменится
да и забанят меня на пятой секунде если я начну говорить шо я обо всем этом думаю - вы ж такие все нежные и не любите когда вас носом в ваше собственное говно тыкают
вопрос в другом - когда начнут думать те, кто за все это проголосовал и вообще в состоянии ли они думать в принципе?
вон фриз, который помнится утверждал шо он "не просто фриз с форума финанса" теперь ярый критик уже новой злочынной влады, а выводов похоже так и не сделал

зы: продолжай камлать на свою "ракету" - читать это так же смешно, как когда то было смешно читать съехавшего с катушек юру-теплотехника с его ош, яо и прочими его горячечными видениями :mrgreen:

ззы: а дефолт помимо потерь несет в себе и массу возможностей для тех кто в кеше
знала бы ты, сколько раз я уже покупал лакомые объекты у таких как ты "космонавтов" во время и после кризисов :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:08

  kingkongovets написав:investorkiev

от того шо я думаю ничего не изменится
да и забанят меня на пятой секунде если я начну говорить шо я обо всем этом думаю - вы ж такие все нежные и не любите когда вас носом в ваше собственное говно тыкают
вопрос в другом - когда начнут думать те, кто за все это проголосовал и вообще в состоянии ли они думать в принципе?
вон фриз, который помнится утверждал шо он "не просто фриз с форума финанса" теперь ярый критик уже новой злочынной влады, а выводов похоже так и не сделал

зы: продолжай камлать на свою "ракету" - читать это так же смешно, как когда то было смешно читать съехавшего с катушек юру-теплотехника с его ош, яо и прочими его горячечными видениями :mrgreen:


Короче Кинг решил тут поделится своим видением. Все вокруг типилы и ненормальные, один он все понимает, он соль земли, он гуру форума. Все кто не согласен с кингом тупые . Все кто приехал в Киев тоже тупые. И вообще все вокруг тупые. Только кинг, Кличко,и Порошенко самые лучшие. :mrgreen:

Спасибо дядя за откровения, ты хоть закусывай по утрам.Натощак вредно сливу заливать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:12

  zzzzzz написав:Короче Кинг решил тут поделится своим видением. Все вокруг типилы и ненормальные, один он все понимает, он соль земли, он гуру форума. Все кто не согласен с кингом тупые . Все кто приехал в Киев тоже тупые. И вообще все вокруг тупые. Только кинг, Кличко,и Порошенко самые лучшие. :mrgreen:

Спасибо дядя за откровения, ты хоть закусывай по утрам.Натощак вредно сливу заливать.


о чем твой пост, адекват? :mrgreen:
ты так смешно рефлексируешь и как всегда - ни о чем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:16

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Короче Кинг решил тут поделится своим видением. Все вокруг типилы и ненормальные, один он все понимает, он соль земли, он гуру форума. Все кто не согласен с кингом тупые . Все кто приехал в Киев тоже тупые. И вообще все вокруг тупые. Только кинг, Кличко,и Порошенко самые лучшие. :mrgreen:

Спасибо дядя за откровения, ты хоть закусывай по утрам.Натощак вредно сливу заливать.


о чем твой пост, адекват? :mrgreen:
ты так смешно рефлексируешь и как всегда - ни о чем

А о чем с тобой можно рефлексировать, если ты только на себя любимого рефлексируешь?))
Приходишь такой на форум, со своим пафосом, и начинаешь писать - все вокруг типилы, вы ничего не понимаете, вы тупые.

Дядя, иди дальше сливу заливай. Скучно и не интересно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:22

  zzzzzz написав:А о чем с тобой можно рефлексировать, если ты только на себя любимого рефлексируешь?))
Приходишь такой на форум, со своим пафосом, и начинаешь писать - все вокруг типилы, вы ничего не понимаете, вы тупые.

Дядя, иди дальше сливу заливай. Скучно и не интересно.


сделай одолжение - заигнорь меня уже и не дергайся каждый раз
достал своим флудом и истериками

зы: не забудь вторую часть обзора посмотреть - там тебе пообещали рассказать кое шо новое прямо с пилона :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Приходишь такой на форум, со своим пафосом

ззззззужжжжжащий, реально смешно получилось...
ККЦ правильно заметил, из 100500гбайт полученной информации ты не можеш сделать адекватный вывод, увы но это так...бгг…

кстати лучше продолжай мантры про долги за коммуналку...Я записываю...)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Конговец сцепился с Зедом.
Болею за обе стороны :)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:25

Кака своим хамским общением всех тут достал. При этом он не понимает почему его не любят.
Знаете анекдот?

Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой…
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 03 лис, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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