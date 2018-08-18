Додано: Нед 03 лис, 2019 12:51

от того шо я думаю ничего не изменитсяда и забанят меня на пятой секунде если я начну говорить шо я обо всем этом думаю - вы ж такие все нежные и не любите когда вас носом в ваше собственное говно тыкаютвопрос в другом - когда начнут думать те, кто за все это проголосовал и вообще в состоянии ли они думать в принципе?вон фриз, который помнится утверждал шо он "не просто фриз с форума финанса" теперь ярый критик уже новой злочынной влады, а выводов похоже так и не сделалзы: продолжай камлать на свою "ракету" - читать это так же смешно, как когда то было смешно читать съехавшего с катушек юру-теплотехника с его ош, яо и прочими его горячечными видениямиззы: а дефолт помимо потерь несет в себе и массу возможностей для тех кто в кешезнала бы ты, сколько раз я уже покупал лакомые объекты у таких как ты "космонавтов" во время и после кризисов