...Конговець натякає, що краще кризу зустрічати з кешем...(в принципі, в інеті ексПерДи - теж більшісь, так радить...) - але нічого ж не пише, що щось продав.... - а потім, буде заднім розумом нам тут розказувати...
- а от Еленск написала, що продала(чи ще щось допродує)...
- цікаво, як то сидіти в доларовому кеші, яким затарилась пА26+?(бо вона, зразу ж після виборів "завовтузилась" з продажем своїх нанадцять квартир)
- чекає, як Трібека, на ракету #туземун?
п. с.
.... цікаво, чи встигне Долярчик, прилаштувати свою скирду на наступну весну/літо, якщо на моменті 75%(було влітку 70%) в грн і лише 25% в юсд?
- де ж мені тягатись з такими "акулами лендлордства"!
п. с. 2
...якщо не встингну - їхня правда, що сидять(як і 98% форумчан) по вуха в долярі....
... а якщо встигну - можу тоді сміливо повчати отих "акул" - фінансової грамотності!