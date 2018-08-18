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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2205220622072208

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:25

...а скромний Долярчик - по вуха у гривнедепо!)))

...Конговець натякає, що краще кризу зустрічати з кешем...(в принципі, в інеті ексПерДи - теж більшісь, так радить...) - але нічого ж не пише, що щось продав.... - а потім, буде заднім розумом нам тут розказувати...

- а от Еленск написала, що продала(чи ще щось допродує)...
- цікаво, як то сидіти в доларовому кеші, яким затарилась пА26+?(бо вона, зразу ж після виборів "завовтузилась" з продажем своїх нанадцять квартир)
- чекає, як Трібека, на ракету #туземун? :)

п. с.
.... цікаво, чи встигне Долярчик, прилаштувати свою скирду на наступну весну/літо, якщо на моменті 75%(було влітку 70%) в грн і лише 25% в юсд?
- де ж мені тягатись з такими "акулами лендлордства"! :D

п. с. 2
...якщо не встингну - їхня правда, що сидять(як і 98% форумчан) по вуха в долярі....
... а якщо встигну - можу тоді сміливо повчати отих "акул" - фінансової грамотності! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:- а от Еленск написала, що продала(чи ще щось допродує)...
- цікаво, як то сидіти в доларовому кеші, яким затарилась пА26+?(бо вона, зразу ж після виборів "завовтузилась" з продажем своїх нанадцять квартир)

Пока она в существенном проигрыше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:36

  Vlad442 написав:Кака своим хамским общением всех тут достал. При этом он не понимает почему его не любят.


а с чего вы взяли, что его "любят" меньше чем вас или там трибеку
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:44

  trololo написав:
  Vlad442 написав:Кака своим хамским общением всех тут достал. При этом он не понимает почему его не любят.


а с чего вы взяли, что его "любят" меньше чем вас или там трибеку

Чуйка.
Хамов нигде не любят, а кака не просто хам, а хам-нарцисс. Превозносящий себя опусканием других.
Vlad442
 
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kingkongovets
увеличение на миллиард только потому, что гривневую часть пересчитали по меньшему курсу доллара
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:27

  trololo написав:
  Vlad442 написав:Кака своим хамским общением всех тут достал. При этом он не понимает почему его не любят.


а с чего вы взяли, что его "любят" меньше чем вас или там трибеку


Да вопрос не в том любят не любят. Вопрос в манере ведения дискуссии.
Аргументов конг никаких не использует, зато идет сплошной понос оскорблений любого кто не согласен с его мнением.
А самое ужасное что он даже не желает понимать как надо вести дискуссию что бы к нему относились с уважением , и не отправляли в бан за регулярное хамство и оскорбления других участников форума.
Живите своим умом!
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  #<1 ... 2205220622072208
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