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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2205220622072208>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:23

  plugatyrev написав:директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%...."



ракета на старте

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:47

  kingkongovets написав:
  plugatyrev написав:директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%...."



ракета на старте


Конговец, и что, ты думаешь после дефолта твоя комнедвига будет лучше сдаваться?
Или ты уже все продал в тихаря?
В РФ кстати госдолг маленький, а резервы - рекордно большие. Так что, советуешь там покупать?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 12:51

investorkiev

от того шо я думаю ничего не изменится
да и забанят меня на пятой секунде если я начну говорить шо я обо всем этом думаю - вы ж такие все нежные и не любите когда вас носом в ваше собственное говно тыкают
вопрос в другом - когда начнут думать те, кто за все это проголосовал и вообще в состоянии ли они думать в принципе?
вон фриз, который помнится утверждал шо он "не просто фриз с форума финанса" теперь ярый критик уже новой злочынной влады, а выводов похоже так и не сделал

зы: продолжай камлать на свою "ракету" - читать это так же смешно, как когда то было смешно читать съехавшего с катушек юру-теплотехника с его ош, яо и прочими его горячечными видениями :mrgreen:

ззы: а дефолт помимо потерь несет в себе и массу возможностей для тех кто в кеше
знала бы ты, сколько раз я уже покупал лакомые объекты у таких как ты "космонавтов" во время и после кризисов :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Приходишь такой на форум, со своим пафосом

ззззззужжжжжащий, реально смешно получилось...
ККЦ правильно заметил, из 100500гбайт полученной информации ты не можеш сделать адекватный вывод, увы но это так...бгг…

кстати лучше продолжай мантры про долги за коммуналку...Я записываю...)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:25

...а скромний Долярчик - по вуха у гривнедепо!)))

...Конговець натякає, що краще кризу зустрічати з кешем...(в принципі, в інеті ексПерДи - теж більшісь, так радить...) - але нічого ж не пише, що щось продав.... - а потім, буде заднім розумом нам тут розказувати...

- а от Еленск написала, що продала(чи ще щось допродує)...
- цікаво, як то сидіти в доларовому кеші, яким затарилась пА26+?(бо вона, зразу ж після виборів "завовтузилась" з продажем своїх нанадцять квартир)
- чекає, як Трібека, на ракету #туземун? :)

п. с.
.... цікаво, чи встигне Долярчик, прилаштувати свою скирду на наступну весну/літо, якщо на моменті 75%(було влітку 70%) в грн і лише 25% в юсд?
- де ж мені тягатись з такими "акулами лендлордства"! :D

п. с. 2
...якщо не встингну - їхня правда, що сидять(як і 98% форумчан) по вуха в долярі....
... а якщо встигну - можу тоді сміливо повчати отих "акул" - фінансової грамотності! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:- а от Еленск написала, що продала(чи ще щось допродує)...
- цікаво, як то сидіти в доларовому кеші, яким затарилась пА26+?(бо вона, зразу ж після виборів "завовтузилась" з продажем своїх нанадцять квартир)

Пока она в существенном проигрыше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:36

  Vlad442 написав:Кака своим хамским общением всех тут достал. При этом он не понимает почему его не любят.


а с чего вы взяли, что его "любят" меньше чем вас или там трибеку
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:44

  trololo написав:
  Vlad442 написав:Кака своим хамским общением всех тут достал. При этом он не понимает почему его не любят.


а с чего вы взяли, что его "любят" меньше чем вас или там трибеку

Чуйка.
Хамов нигде не любят, а кака не просто хам, а хам-нарцисс. Превозносящий себя опусканием других.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:18

kingkongovets
увеличение на миллиард только потому, что гривневую часть пересчитали по меньшему курсу доллара
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера с територии еврики вывозили большой кран...
Diman
 
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