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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2205220622072208

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем, всем будущим и настоящим лендлордам, особенно тем, кто сдает в аренду не очень ликвидную недвижку (круши, например, или трешку-хрущик на ДВРЗ), советую найти и посмотреть этот фильм: https://film-uzhasov.ru/doma/adskij-dom
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26

  Diman написав:Вчера с територии еврики вывозили большой кран...

Оркада, наконец-то нас услышала - дальше будет застраивать Эврику малоэтажными домами.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26

  zzzzzz написав:Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...

чем торгуешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:27

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...

чем торгуешь?

Это все в прошлом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пример позитивного отношения инвесторов к абсолютному жлобству застройщика: https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...

чем торгуешь?

Он торгует лицом на форуме)
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