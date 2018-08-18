Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:23
Всем, всем будущим и настоящим лендлордам, особенно тем, кто сдает в аренду не очень ликвидную недвижку (круши, например, или трешку-хрущик на ДВРЗ), советую найти и посмотреть этот фильм:
https://film-uzhasov.ru/doma/adskij-dom
airmax78
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26
Diman написав:
Вчера с територии еврики вывозили большой кран...
Оркада, наконец-то нас услышала - дальше будет застраивать Эврику малоэтажными домами.
airmax78
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26
zzzzzz написав:
Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...
чем торгуешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:27
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...
чем торгуешь?
Это все в прошлом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37
Пример позитивного отношения инвесторов к абсолютному жлобству застройщика:
https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...
чем торгуешь?
Он торгует лицом на форуме)
Kostia
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