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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2206220722082209>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем, всем будущим и настоящим лендлордам, особенно тем, кто сдает в аренду не очень ликвидную недвижку (круши, например, или трешку-хрущик на ДВРЗ), советую найти и посмотреть этот фильм: https://film-uzhasov.ru/doma/adskij-dom
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26

  Diman написав:Вчера с територии еврики вывозили большой кран...

Оркада, наконец-то нас услышала - дальше будет застраивать Эврику малоэтажными домами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26

  zzzzzz написав:Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...

чем торгуешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:27

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...

чем торгуешь?

Это все в прошлом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пример позитивного отношения инвесторов к абсолютному жлобству застройщика: https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Поверьте, вы еще не знаете что такое большой коллектив в торговой организации...

чем торгуешь?

Он торгует лицом на форуме)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:40

  airmax78 написав:Пример позитивного отношения инвесторов к абсолютному жлобству застройщика: https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be

это пример абсолютного жлобства совладельцев этого жк, поскольку цена квадратных метров которые они покупали содержала в себе помимо себестоимости проектирования, строительства и прибыли застройщика еще и стоимость земельного участка. а сейчас не переведя все это хозяйство в осбб они дали возможность управляющей компании тупо залезть к себе в карман
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:49

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Пример позитивного отношения инвесторов к абсолютному жлобству застройщика: https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be

это пример абсолютного жлобства совладельцев этого жк, поскольку цена квадратных метров которые они покупали содержала в себе помимо себестоимости проектирования, строительства и прибыли застройщика еще и стоимость земельного участка. а сейчас не переведя все это хозяйство в осбб они дали возможность управляющей компании тупо залезть к себе в карман

Они ничего не могли сделать даже если бы очень захотели и порвали бы себе одно место. К сожалению, порядок выделения земли для ОСМД так до сих пор не принят. Поэтому они в заложниках у UDP. Пусть скажут спасибо, что это 4 свечки, а не красивая 26-этажная стена по всему периметру комплекса. Хотя, глядя на эти "свечки" в разрезе и видя 11 квартир на этаже, я понимаю, что это и есть стена, просто разрезанная на куски и свернутая в свечки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вернулась в Киев. Таки тут рай для автомобилистов. Паркуйся где хочешь, проскакивай на красный (только осторожно), забивай на все болт.
Ни камер, ни копов, ни штрафов.
Правда ям много, дороги омно, а еще даже не зима.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:09

  Vlad442 написав:
  Natt написав:Не совсем так. У alya_tsimbal в результате такого сценария будет 75% новостроя и у ребенка 25%. Ибо у мужа была половина квартиры, а у него двое наследников - нынешняя супруга и его ребенок. Бывшая супруга не имеет права на наследство. Но если живы родители супруга, они тоже относятся к наследникам первой очереди.

Да, ошибся, но даже 25% хватит ребенку с бывшей женой, чтобы выселить арендаторов и въехать в отремонтированный новострой. При этом они могут это сделать даже не из-за денег, а из-за недоброжелательного отношения к новой жене.

История закончена, надеюсь: брачный договор не подписан, муж нажрался, был острый конфликт, с привлечением полиции, полиция отлучила его от дома на 10 дней, он подал на развод и обвинил меня в иске в том, что я хочу отобрать его добрачную квартиру, так как вот на 10 дней его отлучали от дома. Переехала. Надеюсь, скоро мы перестанем быть мужем и женой. Занавес.
Впереди - ремонт в моем добрачном новострое. Надеюсь, с его стороны не будет претензий на мое имущество.
alya_tsimbal
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