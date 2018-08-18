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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всем, всем будущим и настоящим лендлордам, особенно тем, кто сдает в аренду не очень ликвидную недвижку (круши, например, или трешку-хрущик на ДВРЗ), советую найти и посмотреть этот фильм:
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:26
чем торгуешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:27
Это все в прошлом.
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пример позитивного отношения инвесторов к абсолютному жлобству застройщика:
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:37
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:40
это пример абсолютного жлобства совладельцев этого жк, поскольку цена квадратных метров которые они покупали содержала в себе помимо себестоимости проектирования, строительства и прибыли застройщика еще и стоимость земельного участка. а сейчас не переведя все это хозяйство в осбб они дали возможность управляющей компании тупо залезть к себе в карман
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:49
Они ничего не могли сделать даже если бы очень захотели и порвали бы себе одно место. К сожалению, порядок выделения земли для ОСМД так до сих пор не принят. Поэтому они в заложниках у UDP. Пусть скажут спасибо, что это 4 свечки, а не красивая 26-этажная стена по всему периметру комплекса. Хотя, глядя на эти "свечки" в разрезе и видя 11 квартир на этаже, я понимаю, что это и есть стена, просто разрезанная на куски и свернутая в свечки.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вернулась в Киев. Таки тут рай для автомобилистов. Паркуйся где хочешь, проскакивай на красный (только осторожно), забивай на все болт.
Ни камер, ни копов, ни штрафов.
Правда ям много, дороги омно, а еще даже не зима.
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:09
История закончена, надеюсь: брачный договор не подписан, муж нажрался, был острый конфликт, с привлечением полиции, полиция отлучила его от дома на 10 дней, он подал на развод и обвинил меня в иске в том, что я хочу отобрать его добрачную квартиру, так как вот на 10 дней его отлучали от дома. Переехала. Надеюсь, скоро мы перестанем быть мужем и женой. Занавес.
Впереди - ремонт в моем добрачном новострое. Надеюсь, с его стороны не будет претензий на мое имущество.
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