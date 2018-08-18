Зеленизм как идеология идиотизма.



Происходит то, что должно происходить.

Зеленые не могут справиться с управлением государством.

Доходы бюджета падают.

Зачем платить деньги квнщикам ?

Таможня Нефедова , на 20 процентов собирает меньше.

Кабмин и ВР не может справится со схемой Яценко.

Мвф в шоке от премьера , Богдана и фактора Коломойского.

Полиция, СБУ и ДФС закуклились и находятся в шоке от реформ и новых лиц.

Вместо Турчинова назначен мер Луганска забыл его фамилию и Сивохо.

Самые умные "зеленые" крысы бегут с поезда, где нормальным пассажиром работает Президент Украины.

Страшный кадровый голод. Квнщики и члены их семей закончились, а нормальные люди, понимают , что впереди тупик.

Путин сейчас на подъеме и кураже, а Бубочка лезет ему в пасть.

Государство строит финансовую пирамиду, занимая все больше и больше под 17-20 годовых.

Полностью отсутствует стратегия реформ и вообще любая стратегия.

Зеленский устал.

Его электорат начал чуять , что то недоброе. То есть не будет ни халявы, ни манны небесной, ни дешевых кредитов , ни коммуналки.

Зеленизм как идеология аматоров, за все хорошее против всего плохого себя исчерпывает в турбо режиме.

Ненависть патриотов копится и ждет своего момента, сдерживаясь только страхом потерять государство и сыграть на руку Путину, но в то же время ими создаются различные структуры, которые если что, смогут подхватить разваливающиеся государство.