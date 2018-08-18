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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2206220722082209

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:11

  alya_tsimbal написав:
  Vlad442 написав:
  Natt написав:Не совсем так. У alya_tsimbal в результате такого сценария будет 75% новостроя и у ребенка 25%. Ибо у мужа была половина квартиры, а у него двое наследников - нынешняя супруга и его ребенок. Бывшая супруга не имеет права на наследство. Но если живы родители супруга, они тоже относятся к наследникам первой очереди.

Да, ошибся, но даже 25% хватит ребенку с бывшей женой, чтобы выселить арендаторов и въехать в отремонтированный новострой. При этом они могут это сделать даже не из-за денег, а из-за недоброжелательного отношения к новой жене.

История закончена, надеюсь: брачный договор не подписан, муж нажрался, был острый конфликт, с привлечением полиции, полиция отлучила его от дома на 10 дней, он подал на развод и обвинил меня в иске в том, что я хочу отобрать его добрачную квартиру, так как вот на 10 дней его отлучали от дома. Переехала. Надеюсь, скоро мы перестанем быть мужем и женой. Занавес.
Впереди - ремонт в моем добрачном новострое.

Поздравляю! А сколько лет до этого в браке прожили?
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alya_tsimbal написав:Надеюсь, скоро мы перестанем быть мужем и женой.
бракоразводный пр-с при наличии несовершеннолетних отпрысков-судебная волокита на 2-3 месяца.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:23

Зачехлите ракету

Глядя на беспомощность новой команды, трудно отделаться от ощущения, что мы входим в период турбулентности, политической и экономической. Значит, болтанка вокруг нынешнего уровня цен без серьезного роста будет продолжаться. До перевыборов или выборов и последующей стабилизации. Как рынок земли повлияет на КРЖН, непонятно, но, вполне может быть, что никак.
Востаннє редагувалось artlife в Нед 03 лис, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:24

Естественный отбор ...отрицательный!

  plugatyrev написав:директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%...."

стабильная валюта - плохо - жгутся резервы.
падающая валюта - тоже плохо - нет стабильности
укрепляющаяся валюта - опять плохо - приходится ужимать хотелки

Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю(с)


Тем более актуально, когда
Зеленизм как идеология идиотизма.

Происходит то, что должно происходить.
Зеленые не могут справиться с управлением государством.
Доходы бюджета падают.
Зачем платить деньги квнщикам ?
Таможня Нефедова , на 20 процентов собирает меньше.
Кабмин и ВР не может справится со схемой Яценко.
Мвф в шоке от премьера , Богдана и фактора Коломойского.
Полиция, СБУ и ДФС закуклились и находятся в шоке от реформ и новых лиц.
Вместо Турчинова назначен мер Луганска забыл его фамилию и Сивохо.
Самые умные "зеленые" крысы бегут с поезда, где нормальным пассажиром работает Президент Украины.
Страшный кадровый голод. Квнщики и члены их семей закончились, а нормальные люди, понимают , что впереди тупик.
Путин сейчас на подъеме и кураже, а Бубочка лезет ему в пасть.
Государство строит финансовую пирамиду, занимая все больше и больше под 17-20 годовых.
Полностью отсутствует стратегия реформ и вообще любая стратегия.
Зеленский устал.
Его электорат начал чуять , что то недоброе. То есть не будет ни халявы, ни манны небесной, ни дешевых кредитов , ни коммуналки.
Зеленизм как идеология аматоров, за все хорошее против всего плохого себя исчерпывает в турбо режиме.
Ненависть патриотов копится и ждет своего момента, сдерживаясь только страхом потерять государство и сыграть на руку Путину, но в то же время ими создаются различные структуры, которые если что, смогут подхватить разваливающиеся государство.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:25

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Пример позитивного отношения инвесторов к абсолютному жлобству застройщика: https://www.youtube.com/watch?v=E3WtBII ... e=youtu.be

это пример абсолютного жлобства совладельцев этого жк, поскольку цена квадратных метров которые они покупали содержала в себе помимо себестоимости проектирования, строительства и прибыли застройщика еще и стоимость земельного участка. а сейчас не переведя все это хозяйство в осбб они дали возможность управляющей компании тупо залезть к себе в карман

Они ничего не могли сделать даже если бы очень захотели и порвали бы себе одно место. К сожалению, порядок выделения земли для ОСМД так до сих пор не принят. Поэтому они в заложниках у UDP. Пусть скажут спасибо, что это 4 свечки, а не красивая 26-этажная стена по всему периметру комплекса. Хотя, глядя на эти "свечки" в разрезе и видя 11 квартир на этаже, я понимаю, что это и есть стена, просто разрезанная на куски и свернутая в свечки.

позитивное отношение заложников к лицу(в данном случае - организации) совершающему насилие есть свидетельство глубокого душевного расстройства. стокгольмский синдром. а выделять землю им не нужно было. просто после создания осмд нужно было нагнуть юдипи на землю которую они уже и так оплатили. наш народ любит говно и страдать(с :mrgreen: )
Востаннє редагувалось plugatyrev в Нед 03 лис, 2019 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:31

  airmax78 написав:Поздравляю! А сколько лет до этого в браке прожили?

Меньше года
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:32

  Мизантрóп написав:
  alya_tsimbal написав:Надеюсь, скоро мы перестанем быть мужем и женой.
бракоразводный пр-с при наличии несовершеннолетних отпрысков-судебная волокита на 2-3 месяца.

Общих отпрысков нет. Надеюсь, все пройдет быстро и безболезненно.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:32

  alya_tsimbal написав:
  airmax78 написав:Поздравляю! А сколько лет до этого в браке прожили?

Меньше года

зачем портите статистику разводов в первый год совместной жизни?? :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:38

  plugatyrev написав:
  alya_tsimbal написав:
  airmax78 написав:Поздравляю! А сколько лет до этого в браке прожили?

Меньше года

зачем портите статистику разводов в первый год совместной жизни?? :mrgreen:

Корректировать - не портить.
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