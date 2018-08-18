Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Не совсем так. У alya_tsimbal в результате такого сценария будет 75% новостроя и у ребенка 25%. Ибо у мужа была половина квартиры, а у него двое наследников - нынешняя супруга и его ребенок. Бывшая супруга не имеет права на наследство. Но если живы родители супруга, они тоже относятся к наследникам первой очереди.
Да, ошибся, но даже 25% хватит ребенку с бывшей женой, чтобы выселить арендаторов и въехать в отремонтированный новострой. При этом они могут это сделать даже не из-за денег, а из-за недоброжелательного отношения к новой жене.
История закончена, надеюсь: брачный договор не подписан, муж нажрался, был острый конфликт, с привлечением полиции, полиция отлучила его от дома на 10 дней, он подал на развод и обвинил меня в иске в том, что я хочу отобрать его добрачную квартиру, так как вот на 10 дней его отлучали от дома. Переехала. Надеюсь, скоро мы перестанем быть мужем и женой. Занавес. Впереди - ремонт в моем добрачном новострое.
Поздравляю! А сколько лет до этого в браке прожили?
Глядя на беспомощность новой команды, трудно отделаться от ощущения, что мы входим в период турбулентности, политической и экономической. Значит, болтанка вокруг нынешнего уровня цен без серьезного роста будет продолжаться. До перевыборов или выборов и последующей стабилизации. Как рынок земли повлияет на КРЖН, непонятно, но, вполне может быть, что никак.
Востаннє редагувалось artlife в Нед 03 лис, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev написав:директор мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.
“Все понимают, что нет объективных причин для резкого укрепления национальной валюты более чем на 7%...."
стабильная валюта - плохо - жгутся резервы. падающая валюта - тоже плохо - нет стабильности укрепляющаяся валюта - опять плохо - приходится ужимать хотелки
Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю(с)
Тем более актуально, когда
Зеленизм как идеология идиотизма.
Происходит то, что должно происходить. Зеленые не могут справиться с управлением государством. Доходы бюджета падают. Зачем платить деньги квнщикам ? Таможня Нефедова , на 20 процентов собирает меньше. Кабмин и ВР не может справится со схемой Яценко. Мвф в шоке от премьера , Богдана и фактора Коломойского. Полиция, СБУ и ДФС закуклились и находятся в шоке от реформ и новых лиц. Вместо Турчинова назначен мер Луганска забыл его фамилию и Сивохо. Самые умные "зеленые" крысы бегут с поезда, где нормальным пассажиром работает Президент Украины. Страшный кадровый голод. Квнщики и члены их семей закончились, а нормальные люди, понимают , что впереди тупик. Путин сейчас на подъеме и кураже, а Бубочка лезет ему в пасть. Государство строит финансовую пирамиду, занимая все больше и больше под 17-20 годовых. Полностью отсутствует стратегия реформ и вообще любая стратегия. Зеленский устал. Его электорат начал чуять , что то недоброе. То есть не будет ни халявы, ни манны небесной, ни дешевых кредитов , ни коммуналки. Зеленизм как идеология аматоров, за все хорошее против всего плохого себя исчерпывает в турбо режиме. Ненависть патриотов копится и ждет своего момента, сдерживаясь только страхом потерять государство и сыграть на руку Путину, но в то же время ими создаются различные структуры, которые если что, смогут подхватить разваливающиеся государство.
это пример абсолютного жлобства совладельцев этого жк, поскольку цена квадратных метров которые они покупали содержала в себе помимо себестоимости проектирования, строительства и прибыли застройщика еще и стоимость земельного участка. а сейчас не переведя все это хозяйство в осбб они дали возможность управляющей компании тупо залезть к себе в карман
Они ничего не могли сделать даже если бы очень захотели и порвали бы себе одно место. К сожалению, порядок выделения земли для ОСМД так до сих пор не принят. Поэтому они в заложниках у UDP. Пусть скажут спасибо, что это 4 свечки, а не красивая 26-этажная стена по всему периметру комплекса. Хотя, глядя на эти "свечки" в разрезе и видя 11 квартир на этаже, я понимаю, что это и есть стена, просто разрезанная на куски и свернутая в свечки.
позитивное отношение заложников к лицу(в данном случае - организации) совершающему насилие есть свидетельство глубокого душевного расстройства. стокгольмский синдром. а выделять землю им не нужно было. просто после создания осмд нужно было нагнуть юдипи на землю которую они уже и так оплатили. наш народ любит говно и страдать(с )
Востаннє редагувалось plugatyrev в Нед 03 лис, 2019 19:35, всього редагувалось 1 раз.