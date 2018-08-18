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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:25
investorkiev написав:
А купил бы вместо своей хаты 10 однушек...
10? к чему такая скромность? 20 виртуальных однушек вместо одной виртуальной квартиры.
как раз тот случай
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:38
Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
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airmax78
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:44
airmax78 написав:Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
А я тогда тупанул и не купил дизельгейтный за 19000
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:50
airmax78 написав:
Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
Зачем?
На зиму с квартиры не съезжаете?
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:51
airmax78 написав:
Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
Гольф наверняка отличная машина, но это не та тачка, которая нужна престарелому плейбою и его молоденькой сисястой подруге. Просто не подходит в этой ситуации, понимаете? Тут больше подойдет желтенький порш кайман/панамера, ну или на худой конец большой джип, ЛК200 например, пусть и не самый новый.
А про 10 однушек я серьезно. Вы бы легко откупились от жены- 1 ей (смотри, я ж тебя на улице не оставляю), еще по одной - каждому ребенку (их вроде у вас двое?), это в качестве алиментов и путевка в жизнь, чтоб не говорили потом что батя козел и их бросил.
Итого еще 7 однух бы у вас осталось под аренду: не десять, конечно, но вполне можно брать 20летнюю выпускницу Нархоза и лететь с ней на пару лет на пляжи на любой малонаселенный остров Филипин. Аренды хватит. Если шо - маякнете, я этими 7 вашими однухами бы поуправлял, последил бы за квартирантами. Деньги вам бы на карточку скидывал, а вы бы с пассией легко бегали бы по песчаному пляжу на рассвете (как в кино), ели бы омаров, пили коктейли в барчике на пляже - постерминал уже везде есть.
Думай.Те!
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investorkiev
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:55
Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
А я тогда тупанул и не купил дизельгейтный за 19000
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Правильно сделали. Через 2 месяца им исполняется 5 лет. Эпопея с их регистрацией все еще продолжается. И цена на подержанные, как я понимаю, отталкивается совсем не от цены по которой они могли бы продаваться, а от цены по которой они покупались.
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airmax78
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:56
investorkiev написав: airmax78 написав:
Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
Гольф наверняка отличная машина, но это не та тачка, которая нужна престарелому плейбою и его молоденькой сисястой подруге. Просто не подходит в этой ситуации, понимаете? Тут больше подойдет желтенький порш кайман/панамера, ну или на худой конец большой джип, ЛК200 например, пусть и не самый новый.
А про 10 однушек я серьезно. Вы бы легко откупились от жены- 1 ей (смотри, я ж тебя на улице не оставляю), еще по одной - каждому ребенку (их вроде у вас двое?), это в качестве алиментов и путевка в жизнь, чтоб не говорили потом что батя козел и их бросил.
Итого еще 7 однух бы у вас осталось под аренду: не десять, конечно, но вполне можно брать 20летнюю выпускницу Нархоза и лететь с ней на пару лет на пляжи на любой малонаселенный остров Филипин. Аренды хватит. Если шо - маякнете, я этими 7 вашими однухами бы поуправлял, последил бы за квартирантами. Деньги вам бы на карточку скидывал, а вы бы с пассией легко бегали бы по песчаному пляжу на рассвете (как в кино), ели бы омаров, пили коктейли в барчике на пляже - постерминал уже везде есть.
Думай.Те!
Фигня а том что Максим через день в Андроцентр на Голосеевской 13а ходит. А вы ему про студентку.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:03
инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"
ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги
основные тезисы которые удалось вытянуть:
1) количество сделок агенства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%
2) основной акцент на готовую первичку и вторичку в норм локациях
3) на вопрос об основных триггерах - аркада и укрепление гривни (про уточняющий вопрос о факторе укрбуда - "с ним и так все было понятно")
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
5) продались все дешевые и проблемные неликвиды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09
kingkongovets написав:
инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"
ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги
основные тезисы которые удалось вытянуть:
1) количество сделок агенства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%
2) основной акцент на готовую первичку и вторичку в норм локациях
3) на вопрос об основных триггерах - аркада и укрепление гривни (про уточняющий вопрос о факторе укрбуда - "с ним и так все было понятно")
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
5) продались все дешевые и проблемные неликвиды
Понаехи из Канадщины чуствуют разогрев РАКЕТЫ!
Верим в ПрезЕдента! Верим в Украину! Верим во взлет!
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investorkiev
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:11
kingkongovets написав:
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
Офигеть, спасибо. А что-нибудь про сталинки в центре было?:)
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artlife
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