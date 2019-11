Додано: Нед 03 лис, 2019 21:03

инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"



ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги

основные тезисы которые удалось вытянуть:



1) количество сделок агенства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%

2) основной акцент на готовую первичку и вторичку в норм локациях

3) на вопрос об основных триггерах - аркада и укрепление гривни (про уточняющий вопрос о факторе укрбуда - "с ним и так все было понятно")

4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха

5) продались все дешевые и проблемные неликвиды

