Офигеть, спасибо. А что-нибудь про сталинки в центре было?:) Офигеть, спасибо. А что-нибудь про сталинки в центре было?:)



было про аренду - с норм (адекватным) ремонтом вторичка в норм локациях улетает на ура

сталинки в стиле лофт - в приоритете, но их крайне мало

проблема в том шо критически мало предложений с норм ремонтами, ремонт во вторичке с норм локацией решает усё

