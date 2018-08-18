10? к чему такая скромность? 20 виртуальных однушек вместо одной виртуальной квартиры.
как раз тот случай
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:25
10? к чему такая скромность? 20 виртуальных однушек вместо одной виртуальной квартиры.
как раз тот случай
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:38
Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я тогда тупанул и не купил дизельгейтный за 19000
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Додано: Нед 03 лис, 2019 20:50
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:51
Гольф наверняка отличная машина, но это не та тачка, которая нужна престарелому плейбою и его молоденькой сисястой подруге. Просто не подходит в этой ситуации, понимаете? Тут больше подойдет желтенький порш кайман/панамера, ну или на худой конец большой джип, ЛК200 например, пусть и не самый новый.
А про 10 однушек я серьезно. Вы бы легко откупились от жены- 1 ей (смотри, я ж тебя на улице не оставляю), еще по одной - каждому ребенку (их вроде у вас двое?), это в качестве алиментов и путевка в жизнь, чтоб не говорили потом что батя козел и их бросил.
Итого еще 7 однух бы у вас осталось под аренду: не десять, конечно, но вполне можно брать 20летнюю выпускницу Нархоза и лететь с ней на пару лет на пляжи на любой малонаселенный остров Филипин. Аренды хватит. Если шо - маякнете, я этими 7 вашими однухами бы поуправлял, последил бы за квартирантами. Деньги вам бы на карточку скидывал, а вы бы с пассией легко бегали бы по песчаному пляжу на рассвете (как в кино), ели бы омаров, пили коктейли в барчике на пляже - постерминал уже везде есть.
Думай.Те!
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:55
Правильно сделали. Через 2 месяца им исполняется 5 лет. Эпопея с их регистрацией все еще продолжается. И цена на подержанные, как я понимаю, отталкивается совсем не от цены по которой они могли бы продаваться, а от цены по которой они покупались.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:03
инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"
ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги
основные тезисы которые удалось вытянуть:
1) количество сделок агенства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%
2) основной акцент на готовую первичку и вторичку в норм локациях
3) на вопрос об основных триггерах - аркада и укрепление гривни (про уточняющий вопрос о факторе укрбуда - "с ним и так все было понятно")
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
5) продались все дешевые и проблемные неликвиды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09
Понаехи из Канадщины чуствуют разогрев РАКЕТЫ!
Верим в ПрезЕдента! Верим в Украину! Верим во взлет!
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:14
было про аренду - с норм (адекватным) ремонтом вторичка в норм локациях улетает на ура
сталинки в стиле лофт - в приоритете, но их крайне мало
проблема в том шо критически мало предложений с норм ремонтами, ремонт во вторичке с норм локацией решает усё
дали будэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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