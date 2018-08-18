RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2208220922102211>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:25

  investorkiev написав:А купил бы вместо своей хаты 10 однушек...

10? к чему такая скромность? 20 виртуальных однушек вместо одной виртуальной квартиры.
как раз тот случай
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14210
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 4084 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:38

Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
airmax78
 
Повідомлень: 32320
З нами з: 25.10.12
Подякував: 825 раз.
Подякували: 3738 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
А я тогда тупанул и не купил дизельгейтный за 19000

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20420
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:50

  airmax78 написав:Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.

Зачем?
На зиму с квартиры не съезжаете?
hume
 
Повідомлень: 6098
З нами з: 27.12.12
Подякував: 552 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:51

  airmax78 написав:Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.


Гольф наверняка отличная машина, но это не та тачка, которая нужна престарелому плейбою и его молоденькой сисястой подруге. Просто не подходит в этой ситуации, понимаете? Тут больше подойдет желтенький порш кайман/панамера, ну или на худой конец большой джип, ЛК200 например, пусть и не самый новый.

А про 10 однушек я серьезно. Вы бы легко откупились от жены- 1 ей (смотри, я ж тебя на улице не оставляю), еще по одной - каждому ребенку (их вроде у вас двое?), это в качестве алиментов и путевка в жизнь, чтоб не говорили потом что батя козел и их бросил.
Итого еще 7 однух бы у вас осталось под аренду: не десять, конечно, но вполне можно брать 20летнюю выпускницу Нархоза и лететь с ней на пару лет на пляжи на любой малонаселенный остров Филипин. Аренды хватит. Если шо - маякнете, я этими 7 вашими однухами бы поуправлял, последил бы за квартирантами. Деньги вам бы на карточку скидывал, а вы бы с пассией легко бегали бы по песчаному пляжу на рассвете (как в кино), ели бы омаров, пили коктейли в барчике на пляже - постерминал уже везде есть.

Думай.Те!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:55

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
А я тогда тупанул и не купил дизельгейтный за 19000

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Правильно сделали. Через 2 месяца им исполняется 5 лет. Эпопея с их регистрацией все еще продолжается. И цена на подержанные, как я понимаю, отталкивается совсем не от цены по которой они могли бы продаваться, а от цены по которой они покупались.
airmax78
 
Повідомлень: 32320
З нами з: 25.10.12
Подякував: 825 раз.
Подякували: 3738 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:03

инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"

ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги
основные тезисы которые удалось вытянуть:

1) количество сделок агенства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%
2) основной акцент на готовую первичку и вторичку в норм локациях
3) на вопрос об основных триггерах - аркада и укрепление гривни (про уточняющий вопрос о факторе укрбуда - "с ним и так все было понятно")
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
5) продались все дешевые и проблемные неликвиды
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7260
З нами з: 05.06.16
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09

  kingkongovets написав:инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"

ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги
основные тезисы которые удалось вытянуть:

1) количество сделок агенства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%
2) основной акцент на готовую первичку и вторичку в норм локациях
3) на вопрос об основных триггерах - аркада и укрепление гривни (про уточняющий вопрос о факторе укрбуда - "с ним и так все было понятно")
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
5) продались все дешевые и проблемные неликвиды


Понаехи из Канадщины чуствуют разогрев РАКЕТЫ!

Верим в ПрезЕдента! Верим в Украину! Верим во взлет!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 06.03.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха


Офигеть, спасибо. А что-нибудь про сталинки в центре было?:)
artlife
 
Повідомлень: 47
З нами з: 07.10.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:14

  artlife написав:
  kingkongovets написав:4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха


Офигеть, спасибо. А что-нибудь про сталинки в центре было?:)


было про аренду - с норм (адекватным) ремонтом вторичка в норм локациях улетает на ура
сталинки в стиле лофт - в приоритете, но их крайне мало
проблема в том шо критически мало предложений с норм ремонтами, ремонт во вторичке с норм локацией решает усё
дали будэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7260
З нами з: 05.06.16
Подякував: 583 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2208220922102211>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, plugatyrev, vhata і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1679, 1680, 1681
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16801 2652710
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2019 20:32
artlife
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184652
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.