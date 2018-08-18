|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:09
kingkongovets написав:
инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"
ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги
основные тезисы которые удалось вытянуть:
1) количество сделок агенства по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%
2) основной акцент на готовую первичку и вторичку в норм локациях
3) на вопрос об основных триггерах - аркада и укрепление гривни (про уточняющий вопрос о факторе укрбуда - "с ним и так все было понятно")
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
5) продались все дешевые и проблемные неликвиды
Понаехи из Канадщины чуствуют разогрев РАКЕТЫ!
Верим в ПрезЕдента! Верим в Украину! Верим во взлет!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:11
kingkongovets написав:
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
Офигеть, спасибо. А что-нибудь про сталинки в центре было?:)
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:14
artlife написав: kingkongovets написав:
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
Офигеть, спасибо. А что-нибудь про сталинки в центре было?:)
было про аренду - с норм (адекватным) ремонтом вторичка в норм локациях улетает на ура
сталинки в стиле лофт - в приоритете, но их крайне мало
проблема в том шо критически мало предложений с норм ремонтами, ремонт во вторичке с норм локацией решает усё
дали будэ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7260
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:15
Про нерезов тоже есть похожие наблюдения у меня. В первый день продажи 5 дома В+ на выходе меня поймали какие-то два мужика восточной наружности которые только выходили с подъехавшей машины, один с акцентом спросил что по ценам, потом по какому-то своему языку переводил то что я рассказал второму.
В Оранж Сити в феврале два иноземца активно мучали менеджера коммерческой недвигой.
В Республике летом какой-то грузин собирался покупать сразу несколько квартир, менеджер там его вылизывал до блеска буквально.
Точно не считал, я не сильно много по ОП шлялся, но получается что где-то в каждое 3-4 посещение разных ОП видел иностранцев.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:18
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
Гольф наверняка отличная машина, но это не та тачка, которая нужна престарелому плейбою и его молоденькой сисястой подруге. Просто не подходит в этой ситуации, понимаете? Тут больше подойдет желтенький порш кайман/панамера, ну или на худой конец большой джип, ЛК200 например, пусть и не самый новый.
А про 10 однушек я серьезно. Вы бы легко откупились от жены- 1 ей (смотри, я ж тебя на улице не оставляю), еще по одной - каждому ребенку (их вроде у вас двое?), это в качестве алиментов и путевка в жизнь, чтоб не говорили потом что батя козел и их бросил.
Итого еще 7 однух бы у вас осталось под аренду: не десять, конечно, но вполне можно брать 20летнюю выпускницу Нархоза и лететь с ней на пару лет на пляжи на любой малонаселенный остров Филипин. Аренды хватит. Если шо - маякнете, я этими 7 вашими однухами бы поуправлял, последил бы за квартирантами. Деньги вам бы на карточку скидывал, а вы бы с пассией легко бегали бы по песчаному пляжу на рассвете (как в кино), ели бы омаров, пили коктейли в барчике на пляже - постерминал уже везде есть.
Думай.Те!
Фигня а том что Максим через день в Андроцентр на Голосеевской 13а ходит. А вы ему про студентку.
Отправлено с моего порша Панамера через Tapatalk
Я как умудренная жизнью баба тебе скажу: пока у мужика есть пальцы и язык - (ну и бабло конечно) - любая студентка будет рада улететь с ним на острова. К чему эти комплексы?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:19
kingkongovets написав:
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
возилась сегодня на кухне под "орел и решка" в Гонконге,
цена !!!1м2 жилья - 30куе. Продаешь 1 в гонконге, покупаешь 30 в Киеве
Поверила в ракету
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 293
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16801
|2652694
|
|
|8
|8493
|
|
|455
|184652
|
|