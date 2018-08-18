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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:15
Про нерезов тоже есть похожие наблюдения у меня. В первый день продажи 5 дома В+ на выходе меня поймали какие-то два мужика восточной наружности которые только выходили с подъехавшей машины, один с акцентом спросил что по ценам, потом по какому-то своему языку переводил то что я рассказал второму.
В Оранж Сити в феврале два иноземца активно мучали менеджера коммерческой недвигой.
В Республике летом какой-то грузин собирался покупать сразу несколько квартир, менеджер там его вылизывал до блеска буквально.
Точно не считал, я не сильно много по ОП шлялся, но получается что где-то в каждое 3-4 посещение разных ОП видел иностранцев.
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Santehnik
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:18
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.
Гольф наверняка отличная машина, но это не та тачка, которая нужна престарелому плейбою и его молоденькой сисястой подруге. Просто не подходит в этой ситуации, понимаете? Тут больше подойдет желтенький порш кайман/панамера, ну или на худой конец большой джип, ЛК200 например, пусть и не самый новый.
А про 10 однушек я серьезно. Вы бы легко откупились от жены- 1 ей (смотри, я ж тебя на улице не оставляю), еще по одной - каждому ребенку (их вроде у вас двое?), это в качестве алиментов и путевка в жизнь, чтоб не говорили потом что батя козел и их бросил.
Итого еще 7 однух бы у вас осталось под аренду: не десять, конечно, но вполне можно брать 20летнюю выпускницу Нархоза и лететь с ней на пару лет на пляжи на любой малонаселенный остров Филипин. Аренды хватит. Если шо - маякнете, я этими 7 вашими однухами бы поуправлял, последил бы за квартирантами. Деньги вам бы на карточку скидывал, а вы бы с пассией легко бегали бы по песчаному пляжу на рассвете (как в кино), ели бы омаров, пили коктейли в барчике на пляже - постерминал уже везде есть.
Думай.Те!
Фигня а том что Максим через день в Андроцентр на Голосеевской 13а ходит. А вы ему про студентку.
Отправлено с моего порша Панамера через Tapatalk
Я как умудренная жизнью баба тебе скажу: пока у мужика есть пальцы и язык - (ну и бабло конечно) - любая студентка будет рада улететь с ним на острова. К чему эти комплексы?
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investorkiev
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:19
kingkongovets написав:
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
возилась сегодня на кухне под "орел и решка" в Гонконге,
цена !!!1м2 жилья - 30куе. Продаешь 1шт в гонконге, покупаешь 30шт в Киеве
Поверила в ракету
ps: у них начали выпускать для жилья трубы 2,5м в диаметре с микро санузлом по 15куе за трубу
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:25
vhata написав: kingkongovets написав:
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
возилась сегодня на кухне под "орел и решка" в Гонконге,
цена !!!1м2 жилья - 30куе. Продаешь 1 в гонконге, покупаешь 30 в Киеве
Поверила в ракету
улыбнуло. грузите апельсины бочками т.е. свои квадратные метры в эту вашу ракету и вперед на гонконгщину и будет вам щастье
зы. там у них еще с землей проблема - мало шибко. так что промеж квадратных метров пару ведер землицы можно прихватить
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Нед 03 лис, 2019 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:27
plugatyrev написав: vhata написав: kingkongovets написав:
4) на рынке очень много нерезидентов- израиль, канада (иммигранты) и в меньшей степени арабы, китайцы и прочая мичпуха
возилась сегодня на кухне под "орел и решка" в Гонконге,
цена !!!1м2 жилья - 30куе. Продаешь 1 в гонконге, покупаешь 30 в Киеве
Поверила в ракету
улыбнуло. грузите апельсины бочками т.е. свои квадратные метры в эту вашу ракету и вперед на гонконгщину и будет вам щастье
не поняла глубины глубин Вашего поста.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:32
vhata мы с пониманием относимся к вашему непониманию(с) к чему сравнивать несравнимое. где гонконг и где киев. зачем сравнивать пальцы рук и пальцы ног ??
о какой ракете речь? бросайте курить...
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plugatyrev
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:34
Приходит много рекламы по недвижимости, в частности в Одессе. Всякие комплексы, апартаменты, некоторые на турецкий манер уже с ремонтом, полностью меблированные, обещается (на момент ввода недвиги в эксплуатацию) сдача апартамента под ведение управляющей компании... у кого-то есть подобный опыт в украинских реалиях?! какие вообще особенности недвиги в Одессе?! есть ли смысл вообще в разрезе диверсификации смотреть на что-то кроме Киева или следующая стадия это забугорье близкое или далёкое?
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pirat-d
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:36
pirat-d
тут ветка о киевской недвиге, создайте свою про адесу и там веселитесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:37
pirat-d написав:
Приходит много рекламы по недвижимости, в частности в Одессе. Всякие комплексы, апартаменты, некоторые на турецкий манер уже с ремонтом, полностью меблированные, обещается (на момент ввода недвиги в эксплуатацию) сдача апартамента под ведение управляющей компании... у кого-то есть подобный опыт в украинских реалиях?! какие вообще особенности недвиги в Одессе?! есть ли смысл вообще в разрезе диверсификации смотреть на что-то кроме Киева или следующая стадия это забугорье близкое или далёкое?
Если у вас нет родственников в Одессе и какой-то привязки, и планов переезжать в Одессу тоже нет, то и недвига в Одессе вам нафиг не нужна.
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airmax78
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:38
kingkongovets написав:
инсайд из рубрики "пока дамы пудрят носики"
ужинаю со старинной приятельницей, работающей в одном из крупнейших агенств недвиги
основные тезисы которые удалось вытянуть//
Вам - по случаю - предложила прикупить дефицит ?
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Клаус
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