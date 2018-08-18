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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2210221122122213>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:тут ветка о киевской недвиге

кстати а ветка по областной недвиге вообще была?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:41

  kingkongovets написав:pirat-d

тут ветка о киевской недвиге, создайте свою про адесу и там веселитесь


Почитайте внимательно, там не только об одесской недвижимости.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:44

  airmax78 написав:
  pirat-d написав:Приходит много рекламы по недвижимости, в частности в Одессе. Всякие комплексы, апартаменты, некоторые на турецкий манер уже с ремонтом, полностью меблированные, обещается (на момент ввода недвиги в эксплуатацию) сдача апартамента под ведение управляющей компании... у кого-то есть подобный опыт в украинских реалиях?! какие вообще особенности недвиги в Одессе?! есть ли смысл вообще в разрезе диверсификации смотреть на что-то кроме Киева или следующая стадия это забугорье близкое или далёкое?

Если у вас нет родственников в Одессе и какой-то привязки, и планов переезжать в Одессу тоже нет, то и недвига в Одессе вам нафиг не нужна.

Спасибо за Ваше мнение. Родственников нет, по рабочим делам бываю пару раз в год на 1-3 дня. Планов переезжать в Од точно нет) Управляющая компания - зло?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если не Киев- то только зарубеж.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  plugatyrev написав:vhata где гонконг и где киев. зачем сравнивать пальцы рук и пальцы ног ??
мы (Украина) ОЧЕНЬ недооценены, очень.

Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
  Libo написав:Забудьте про целлюлозу.
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Может это быть причиной такой активности на рынке?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:51

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Кстати, про гольф - обидно было. Я его с понедельника ставлю на зиму на стоянку. Беречь его буду. Так что даже через 10 лет он будет вполне себе еще неплохой.


Гольф наверняка отличная машина, но это не та тачка, которая нужна престарелому плейбою и его молоденькой сисястой подруге. Просто не подходит в этой ситуации, понимаете?


Отличная тачка!!!!


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Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:53

  vhata написав:
  plugatyrev написав:vhata где гонконг и где киев. зачем сравнивать пальцы рук и пальцы ног ??
мы (Украина) ОЧЕНЬ недооценены, очень.

Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
  Libo написав:Забудьте про целлюлозу.
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Может это быть причиной такой активности на рынке?

Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:02

  airmax78 написав:Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:08

  vhata написав:Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
  Libo написав:Забудьте про целлюлозу.
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...


Может это быть причиной такой активности на рынке?


Глядя на цирк, который происходит в США и их 23 триллионный долг, бредовая теория про то, что у держателей бумажных долларов за пределами США могут возникнуть трудности, уже не кажется такой фантастической. Когда твои бумажки пристроены, спится, как-то спокойнее. Наверное, в 20%-м росте оборота из рассказа знакомой кингконговца есть какой-то процент людей с таким настроением.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:10

  vhata написав:
  airmax78 написав:Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.


20%-й рост числа сделок, а не цены.)
artlife
 
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