Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pirat-d написав:Приходит много рекламы по недвижимости, в частности в Одессе. Всякие комплексы, апартаменты, некоторые на турецкий манер уже с ремонтом, полностью меблированные, обещается (на момент ввода недвиги в эксплуатацию) сдача апартамента под ведение управляющей компании... у кого-то есть подобный опыт в украинских реалиях?! какие вообще особенности недвиги в Одессе?! есть ли смысл вообще в разрезе диверсификации смотреть на что-то кроме Киева или следующая стадия это забугорье близкое или далёкое?
Если у вас нет родственников в Одессе и какой-то привязки, и планов переезжать в Одессу тоже нет, то и недвига в Одессе вам нафиг не нужна.
Спасибо за Ваше мнение. Родственников нет, по рабочим делам бываю пару раз в год на 1-3 дня. Планов переезжать в Од точно нет) Управляющая компания - зло?
plugatyrev написав:vhata где гонконг и где киев. зачем сравнивать пальцы рук и пальцы ног ??
мы (Украина) ОЧЕНЬ недооценены, очень.
Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
Libo написав:Забудьте про целлюлозу. Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ... Что будет? Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Может это быть причиной такой активности на рынке?
plugatyrev написав:vhata где гонконг и где киев. зачем сравнивать пальцы рук и пальцы ног ??
мы (Украина) ОЧЕНЬ недооценены, очень.
Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
Libo написав:Забудьте про целлюлозу. Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ... Что будет? Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Может это быть причиной такой активности на рынке?
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
vhata написав:Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
Libo написав:Забудьте про целлюлозу. Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ... Что будет? Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Может это быть причиной такой активности на рынке?
Глядя на цирк, который происходит в США и их 23 триллионный долг, бредовая теория про то, что у держателей бумажных долларов за пределами США могут возникнуть трудности, уже не кажется такой фантастической. Когда твои бумажки пристроены, спится, как-то спокойнее. Наверное, в 20%-м росте оборота из рассказа знакомой кингконговца есть какой-то процент людей с таким настроением.