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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:18
artlife написав:
20%-й рост числа сделок, а не цены.)
домик рисует рост за 3месяца - почти 7%
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:27
vhata написав: artlife написав:
20%-й рост числа сделок, а не цены.)
домик рисует рост за 3месяца - почти 7%
Я думал, Вы ссылались на 20% из рассказа конговца.
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artlife
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:34
pirat-d написав:
Спасибо за Ваше мнение. Родственников нет, по рабочим делам бываю пару раз в год на 1-3 дня. Планов переезжать в Од точно нет) Управляющая компания - зло?
Если вы живете за границей и хотите инвестировать в украинскую недвигу в расчете на честную управляющую компанию, забудьте об этой идее. Тут таких овец стригут.
Только личный контроль. Только хардкор. Укронедвига только для реальных пацанов.
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Vlad442
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:40
vhata написав: plugatyrev написав:vhata
где гонконг и где киев. зачем сравнивать пальцы рук и пальцы ног ??
мы (Украина) ОЧЕНЬ недооценены, очень.
Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
Libo написав:
Забудьте про целлюлозу.
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Может это быть причиной такой активности на рынке?
Это умалишённый Либо пишет? Он тут местный дурачек...
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:42
vhata написав: airmax78 написав:
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.
Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
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airmax78
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:42
Кстати вам не кажется что импотенту Максиму дали права модератора?
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:45
airmax78 написав: vhata написав: airmax78 написав:
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.
Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.
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investorkiev
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