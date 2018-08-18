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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2210221122122213

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:18

  artlife написав:20%-й рост числа сделок, а не цены.)
домик рисует рост за 3месяца - почти 7%
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:27

  vhata написав:
  artlife написав:20%-й рост числа сделок, а не цены.)
домик рисует рост за 3месяца - почти 7%

Я думал, Вы ссылались на 20% из рассказа конговца.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pirat-d написав:Спасибо за Ваше мнение. Родственников нет, по рабочим делам бываю пару раз в год на 1-3 дня. Планов переезжать в Од точно нет) Управляющая компания - зло?

Если вы живете за границей и хотите инвестировать в украинскую недвигу в расчете на честную управляющую компанию, забудьте об этой идее. Тут таких овец стригут.
Только личный контроль. Только хардкор. Укронедвига только для реальных пацанов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  plugatyrev написав:vhata где гонконг и где киев. зачем сравнивать пальцы рук и пальцы ног ??
мы (Украина) ОЧЕНЬ недооценены, очень.

Коллеги, а как вы относитесь к версии с валютной ветки?
  Libo написав:Забудьте про целлюлозу.
Целлюлозные деньги доживают свои последние дни ...
Что будет?
Как свидетельствуют скупые утечки информации из одной заслуживающей доверия ложи, будет симбиоз золота и крипты ... digital gold ... инь и янь. В Ватикане тоже активно мусируются подобные слухи ...
Может это быть причиной такой активности на рынке?
Это умалишённый Либо пишет? Он тут местный дурачек...

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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:42

  vhata написав:
  airmax78 написав:Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.

Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати вам не кажется что импотенту Максиму дали права модератора?

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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:45

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  airmax78 написав:Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.

Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).


Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.
investorkiev
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