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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2210221122122213

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pirat-d написав:Спасибо за Ваше мнение. Родственников нет, по рабочим делам бываю пару раз в год на 1-3 дня. Планов переезжать в Од точно нет) Управляющая компания - зло?

Если вы живете за границей и хотите инвестировать в украинскую недвигу в расчете на честную управляющую компанию, забудьте об этой идее. Тут таких овец стригут.
Только личный контроль. Только хардкор. Укронедвига только для реальных пацанов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:42

  vhata написав:
  airmax78 написав:Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.

Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 22:45

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  airmax78 написав:Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.

Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).


Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  vhata написав:[quote="4785558:airmax78"]
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.

Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).


Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.[/quote]Согласен. Было бы хорошо.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 23:40

Оранжевый-хит сезона вам бы после начала выхода нерезов из овгз хоть бы ночь простоять да день продержаться
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:19

  airmax78 написав:Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.


Ты напрасно так пренебрежительно о Ватикане и ставишь его в один ряд с вонючей РПЦ МП...
Когда полыхала Вторая мировая война в США спешно создали разведку УСС (политическую и военную в одном лице). Срочно потребовалась всесторонняя информация о положении в каждом уголке мира. Встал вопрос - где эта информация имеется, где её можно добыть? Донован однозначно решил - это всё есть в Ватикане! Ватикан имел своего священника - резидентуру - в каждом селе и городке, исповедывал прихожан, собирал объективную информацию и передавал наверх по инстанции вплоть до Ватикана. Нефиг тратить усилия на создание собственных резидентур, проще заполучить доступ к информации Ватикана. Так и поступили. К концу войны стали осведомленной разведкой мира.
Таковым Ватикан остается и в наши дни.
Опус Деи - одна из самых эффективных спецслужб по сбору и добыче политической, экономической и военной информации в мире.
Орден Иезуитов - одна из лучших в мире аналитических разведывательных служб.
У Ю.Семенова не случайно появился образ пастора Шлага и эпизоды с участием Ватикана в решении основных вопросов войны. И это участие было намного большим, чем известно широкой публике.
Можно еще добавить, что Ватикан является главным хранителем информации о возникновении и истории человечества, об истории мироздания ... И вся эта информация под строжайшей тайной и к ней практически до сих пор так и не получили доступ даже самые сильные разведки мира ...
Вы верите в то, что Юлий Цезарь сжег Александрийскую библоитеку? Ха-ха.
Равно как и сокровища всех прочих "сгоревших" библиотек. Всё в заботливых руках папских хранителей ...
А Банк Ватикана и его возможности?! И мало кто об этом говорит. А почему? А потому что самые большие деньги любят самую большую тишину...
А ты равняешь с какой-то *г**** путинской РПЦ МП ...
Не бери на душу грех, сходи в церковь и поставь свечку за здравие Его Святейшества! :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:38

Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.

Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.

Кравцов заявил о сокращении 40% админ персонала Укрзализныци.

Работу они вряд ли найдут. Будут или сидеть на шее у второй половины, или на вольные польские хлеба потянуться.

Поступления в бюджет в октябре составили на 10% ниже плана, а это значит будут резать расходы очень сильно, или новых налогов придумают.

Фопы уже очень рады.

Ну и на последок, как там с инвестициями в Украину? Есть рост? Нет? А почему?

Тут неделю назад вышла новость. Идея банк, так верит в реформы, что решил продать свое украинское подразделение.
А что там от МВФ слышно? Ничего? Транш уже в пути? Или деньги поехали в другую страну?)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 01:18

Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.

Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.

Та Вы не понимаете... Это ж диджитализация!
valentinius
 
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