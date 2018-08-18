Если вы живете за границей и хотите инвестировать в украинскую недвигу в расчете на честную управляющую компанию, забудьте об этой идее. Тут таких овец стригут.
Только личный контроль. Только хардкор. Укронедвига только для реальных пацанов.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если вы живете за границей и хотите инвестировать в украинскую недвигу в расчете на честную управляющую компанию, забудьте об этой идее. Тут таких овец стригут.
Только личный контроль. Только хардкор. Укронедвига только для реальных пацанов.
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:42
Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:45
Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.
Додано: Нед 03 лис, 2019 23:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.[/quote]Согласен. Было бы хорошо.
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:40
Оранжевый-хит сезона вам бы после начала выхода нерезов из овгз хоть бы ночь простоять да день продержаться
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:19
Ты напрасно так пренебрежительно о Ватикане и ставишь его в один ряд с вонючей РПЦ МП...
Когда полыхала Вторая мировая война в США спешно создали разведку УСС (политическую и военную в одном лице). Срочно потребовалась всесторонняя информация о положении в каждом уголке мира. Встал вопрос - где эта информация имеется, где её можно добыть? Донован однозначно решил - это всё есть в Ватикане! Ватикан имел своего священника - резидентуру - в каждом селе и городке, исповедывал прихожан, собирал объективную информацию и передавал наверх по инстанции вплоть до Ватикана. Нефиг тратить усилия на создание собственных резидентур, проще заполучить доступ к информации Ватикана. Так и поступили. К концу войны стали осведомленной разведкой мира.
Таковым Ватикан остается и в наши дни.
Опус Деи - одна из самых эффективных спецслужб по сбору и добыче политической, экономической и военной информации в мире.
Орден Иезуитов - одна из лучших в мире аналитических разведывательных служб.
У Ю.Семенова не случайно появился образ пастора Шлага и эпизоды с участием Ватикана в решении основных вопросов войны. И это участие было намного большим, чем известно широкой публике.
Можно еще добавить, что Ватикан является главным хранителем информации о возникновении и истории человечества, об истории мироздания ... И вся эта информация под строжайшей тайной и к ней практически до сих пор так и не получили доступ даже самые сильные разведки мира ...
Вы верите в то, что Юлий Цезарь сжег Александрийскую библоитеку? Ха-ха.
Равно как и сокровища всех прочих "сгоревших" библиотек. Всё в заботливых руках папских хранителей ...
А Банк Ватикана и его возможности?! И мало кто об этом говорит. А почему? А потому что самые большие деньги любят самую большую тишину...
А ты равняешь с какой-то *г**** путинской РПЦ МП ...
Не бери на душу грех, сходи в церковь и поставь свечку за здравие Его Святейшества!
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:38
Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.
Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.
Кравцов заявил о сокращении 40% админ персонала Укрзализныци.
Работу они вряд ли найдут. Будут или сидеть на шее у второй половины, или на вольные польские хлеба потянуться.
Поступления в бюджет в октябре составили на 10% ниже плана, а это значит будут резать расходы очень сильно, или новых налогов придумают.
Фопы уже очень рады.
Ну и на последок, как там с инвестициями в Украину? Есть рост? Нет? А почему?
Тут неделю назад вышла новость. Идея банк, так верит в реформы, что решил продать свое украинское подразделение.
А что там от МВФ слышно? Ничего? Транш уже в пути? Или деньги поехали в другую страну?)))
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 лис, 2019 01:18
Та Вы не понимаете... Это ж диджитализация!
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