Додано: Пон 04 лис, 2019 00:19

airmax78 написав: Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится. Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.

Ты напрасно так пренебрежительно о Ватикане и ставишь его в один ряд с вонючей РПЦ МП...Когда полыхала Вторая мировая война в США спешно создали разведку УСС (политическую и военную в одном лице). Срочно потребовалась всесторонняя информация о положении в каждом уголке мира. Встал вопрос - где эта информация имеется, где её можно добыть? Донован однозначно решил - это всё есть в Ватикане! Ватикан имел своего священника - резидентуру - в каждом селе и городке, исповедывал прихожан, собирал объективную информацию и передавал наверх по инстанции вплоть до Ватикана. Нефиг тратить усилия на создание собственных резидентур, проще заполучить доступ к информации Ватикана. Так и поступили. К концу войны стали осведомленной разведкой мира.Таковым Ватикан остается и в наши дни.Опус Деи - одна из самых эффективных спецслужб по сбору и добыче политической, экономической и военной информации в мире.Орден Иезуитов - одна из лучших в мире аналитических разведывательных служб.У Ю.Семенова не случайно появился образ пастора Шлага и эпизоды с участием Ватикана в решении основных вопросов войны. И это участие было намного большим, чем известно широкой публике.Можно еще добавить, что Ватикан является главным хранителем информации о возникновении и истории человечества, об истории мироздания ... И вся эта информация под строжайшей тайной и к ней практически до сих пор так и не получили доступ даже самые сильные разведки мира ...Вы верите в то, что Юлий Цезарь сжег Александрийскую библоитеку? Ха-ха.Равно как и сокровища всех прочих "сгоревших" библиотек. Всё в заботливых руках папских хранителей ...А Банк Ватикана и его возможности?! И мало кто об этом говорит. А почему? А потому чтоденьги любяттишину...А ты равняешь с какой-то *г**** путинской РПЦ МП ...Не бери на душу грех, сходи в церковь и поставь свечку за здравие Его Святейшества!