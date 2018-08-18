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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 22:42
vhata написав: airmax78 написав:
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.
Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
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Додано: Нед 03 лис, 2019 22:45
airmax78 написав: vhata написав: airmax78 написав:
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.
Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.
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investorkiev
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:05
investorkiev написав: airmax78 написав: vhata написав:
[quote="4785558:airmax78"]
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
ну как бы вопрос - откуда взялось +20% к цене недвиги, пока остается без ответа. И это, пока нет ипотеки и обещанных кисельных берегов.
Весь наш рост все еще с запасом укладывается в отскок от дна 2015го до вершин 2013го (которые многие тогда считали страшно недооценным уровнем и ждали возврата к ценам 2008го).
Нам бы к 2013 уровню вернуться- это будет уже такая РАКЕТА, что и поверить сложно.[/quote]Согласен. Было бы хорошо.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Додано: Нед 03 лис, 2019 23:40
Оранжевый-хит сезона вам бы после начала выхода нерезов из овгз хоть бы ночь простоять да день продержаться
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Додано: Пон 04 лис, 2019 00:19
airmax78 написав:
Особенно мне понравилось упоминание Ватикана. Еще бы спросить что думает по поводу будущего фиатных денег Синод РПЦ МП и картинка будущего мира сложится.
Ты напрасно так пренебрежительно о Ватикане и ставишь его в один ряд с вонючей РПЦ МП...
Когда полыхала Вторая мировая война в США спешно создали разведку УСС (политическую и военную в одном лице). Срочно потребовалась всесторонняя информация о положении в каждом уголке мира. Встал вопрос - где эта информация имеется, где её можно добыть? Донован однозначно решил - это всё есть в Ватикане! Ватикан имел своего священника - резидентуру - в каждом селе и городке, исповедывал прихожан, собирал объективную информацию и передавал наверх по инстанции вплоть до Ватикана. Нефиг тратить усилия на создание собственных резидентур, проще заполучить доступ к информации Ватикана. Так и поступили. К концу войны стали осведомленной разведкой мира.
Таковым Ватикан остается и в наши дни.
Опус Деи - одна из самых эффективных спецслужб по сбору и добыче политической, экономической и военной информации в мире.
Орден Иезуитов - одна из лучших в мире аналитических разведывательных служб.
У Ю.Семенова не случайно появился образ пастора Шлага и эпизоды с участием Ватикана в решении основных вопросов войны. И это участие было намного большим, чем известно широкой публике.
Можно еще добавить, что Ватикан является главным хранителем информации о возникновении и истории человечества, об истории мироздания ... И вся эта информация под строжайшей тайной и к ней практически до сих пор так и не получили доступ даже самые сильные разведки мира ...
Вы верите в то, что Юлий Цезарь сжег Александрийскую библоитеку? Ха-ха.
Равно как и сокровища всех прочих "сгоревших" библиотек. Всё в заботливых руках папских хранителей ...
А Банк Ватикана и его возможности?! И мало кто об этом говорит. А почему? А потому что самые большие
деньги любят самую большую
тишину...
А ты равняешь с какой-то *г**** путинской РПЦ МП ...
Не бери на душу грех, сходи в церковь и поставь свечку за здравие Его Святейшества!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 00:38
Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.
Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.
Кравцов заявил о сокращении 40% админ персонала Укрзализныци.
Работу они вряд ли найдут. Будут или сидеть на шее у второй половины, или на вольные польские хлеба потянуться.
Поступления в бюджет в октябре составили на 10% ниже плана, а это значит будут резать расходы очень сильно, или новых налогов придумают.
Фопы уже очень рады.
Ну и на последок, как там с инвестициями в Украину? Есть рост? Нет? А почему?
Тут неделю назад вышла новость. Идея банк, так верит в реформы, что решил продать свое украинское подразделение.
А что там от МВФ слышно? Ничего? Транш уже в пути? Или деньги поехали в другую страну?)))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 01:18
Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.
Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.
Та Вы не понимаете... Это ж диджитализация!
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:15
Прохожий написав:
кстати лучше продолжай мантры про долги за коммуналку...Я записываю...)))
Вчера вечером ждал человека в метро. Скучно стало, пошёл клацать на терминале для платежей. Набирал на угад 6-значные коды, как бы из квитанций ГИОЦ. На 4-м варианте выпадает квартира по Маршала Тимошенко 11А, совокупный долг -около 30 тыс грн. Не платится квартплата, холодная вода и водоотведение. Понятное, что не платится не один год.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:25
vhata написав:
Гонконге,
цена !!!1м2 жилья - 30куе. Продаешь 1шт в гонконге, покупаешь 30шт в Киеве
а аренда? всего в 2 раза выше Киевской. кажись так?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:28
zzzzzz написав:
Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.
Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.
Кравцов заявил о сокращении 40% админ персонала Укрзализныци.
Ну - чим там адмінперсонал Укрзалізниці займався і з яким толком - сказати важко ... А що море дрібних "адміністраторів" займалися писаниною різною непотрібною - наприклад , відповідали на запити депутатів - так це точно ...
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