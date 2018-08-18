Давал ссылку на статью. Проблемы с Укрбудом и укрепление гривны без снижения гривневых ценников на первичке привели к тому, что народ не берет котлован и полуготовое, берут почти готовое и вторичку. Оттого вторичка и подросла за 2 месяца
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Додано: Пон 04 лис, 2019 09:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Давал ссылку на статью. Проблемы с Укрбудом и укрепление гривны без снижения гривневых ценников на первичке привели к тому, что народ не берет котлован и полуготовое, берут почти готовое и вторичку. Оттого вторичка и подросла за 2 месяца
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 04 лис, 2019 09:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Можно добавить и возможные потери от прекращения транзита, возможный мировой кризис и т. п.
Когда я в 16-ом говорил, что негативные факторы уже отыграны, мне приводили очень много таких новостей. Многие люди не видят за деревьями леса. На самом деле на ракету действует много сил. Сила притяжения тянет вниз каждый элемент ракеты, двигатели тянут вверх. Охватить все факторы и правильно оценить их влияние не может ни один человек или компьютер. Даже курс 25 никто не мог предсказать. Я больше обращаю внимание на индикаторы, тенденции, а не пытаюсь пересчитать деревья в лесу.
Что произошло. Зарплаты почти выросли до уровня 13-ого года, а цены не выросли пропорционально. Почему? Потому что мы переходим к европейской модели, когда распределение доходов в обществе более равномерное. Выросли доходы простых людей, а доходы бизнеса и коррупционеров не вернулись к уровню 13-ого. Основными игроками на рынке становятся простые люди, а не скупщики пачками квартир под аренду.
Главный фактор это выезд людей в Европу, что не только уменьшило количество покупателей и увеличило продавцов, но и изменило отношение к недвижимости. Из мечты она иногда становится обузой.
Что будет дальше в большой степени зависит от политики. При спокойном поступательном движении в Европу, реформировании общества со временем (10-20 лет) цены станут как в Восточной Европе. Будут инвестиции (свято место пусто не бывает), будет ипотека.
Я голосовал за Порошенко, но приятно удивлен, что Зеленский справляется неплохо. Есть проколы, как с табачными компаниями, но, если топновостями являются депутаты и проститутки, значит поезд движется, государство не лезет куда не нужно, экономика восстанавливается. Ей нужно просто не мешать.
Постфактфактум считаю, что выбор 73% был правильный. Смена первых лиц (чтобы не засиживались) при неизменности политического курса это основа демократии.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
О том, насколько был правильным выбор 73% можно будет судить через месяцев 6-8.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:07
Приличная смартуха-однуха больше 2куе 12 лет назад.
Естественно не в аналоге ЦП, РТ,ТТТ или башни Трампа. И не в Гонконге а в городе спутнике.
Сейчас наверно подешевела
В Шанхае тогда селяне-понаехи в городских сетях жили, обустраивали лежанки в бетонных джунглях коммуникаций, шоб не платить свою зарплату за аренду койки на поверхности
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:19
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тижні болі все серйозніші.
Навіть із за кордону почали дописувачі писати, що їм КРЖН не цікавий.
Якось смішно.
Для того щоб колєбаться с линией партии теж напишу, що КРЖН мені не ЦІКАВИЙ!
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:27
Банк Аркада за 9 месяцев убыток 17,1 млн.грн.
За 9 месяцев 2018 года была прибыль 4,4 млн.
Живите своим умом!
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, не Вы ли пару дней назад давали инфо про смешные зарплаты в Харьковских теплосетях и о том, что никто не хочет работать на них?
Вы не замечаете новостей из Европы, в которых говорится о забастовках?.. Народ требует поднять з/п и протестует против увеличения разрыва между бедными и богатыми.
Вы помните почему Василий Хмельницкий строит так мало в Новопечерских Липках? Потому что остальное не смогут купить.
Влад, если товар пользуется спросом и цена растёт, что делает производитель? Старается сделать побыстрее. "Быстрее"-это не про киевский рынок недвижимости
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Во всех госконторах и комунальных предприятиях сейчас смешные зарплаты. Доходит до того что ставка директора какой-нить КПшки меньше чем у обычного офисного работника.
Так это подтверждает его теорию про простых людей игроков. Люди гребут республику под себя за космическую цену потому что там ценник отвечает содержанию, но не купят НПЛ, потому что ценник этого жк не отвечает его содержанию. Это обычный ПОХ, но рядом с центром и по тройному прайсу. Вот он и не будет интересен обычным людям.
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 04 лис, 2019 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2019 10:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Простите, с Сингапуром ( наверное ) перепутал
Полез смотреть Сингапур. нашёл это
чтоб купить квартиру, надо продать имеющуюся))))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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