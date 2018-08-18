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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

valentinius написав:
Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.

Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.

Та Вы не понимаете... Это ж диджитализация!
Ну этих то, по хорошему, действительно сокращать и сокращать, и без дижжитализации надо
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
valentinius написав:
Не хочу никого расстраивать, но грядут масштабные сокращения.

Дубилет заявил о сокращении 18,5 тысяч сотрудников РГА.

Та Вы не понимаете... Это ж диджитализация!
Ну этих то, по хорошему, действительно сокращать и сокращать, и без дижжитализации надо
Ясен пень. РДА ликвидируют ведь создаются ОТГ


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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:07

  investorkiev написав:Вернулась в Киев. Таки тут рай для автомобилистов. Паркуйся где хочешь, проскакивай на красный (только осторожно), забивай на все болт.
Ни камер, ни копов, ни штрафов.
Правда ям много, дороги омно, а еще даже не зима.


Тут кто-то распинался что с весны начнут за неправильную парковку штрафовать.
Что мешает "лучшему мєру" уже пять лет навести порядок на дорогах ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:17

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Ну и на последок, как там с инвестициями в Украину? Есть рост? Нет? А почему?

Тут неделю назад вышла новость. Идея банк, так верит в реформы, что решил продать свое украинское подразделение.
А что там от МВФ слышно? Ничего? Транш уже в пути? Или деньги поехали в другую страну?)))

Можно добавить и возможные потери от прекращения транзита, возможный мировой кризис и т. п.
Когда я в 16-ом говорил, что негативные факторы уже отыграны, мне приводили очень много таких новостей. Многие люди не видят за деревьями леса. На самом деле на ракету действует много сил. Сила притяжения тянет вниз каждый элемент ракеты, двигатели тянут вверх. Охватить все факторы и правильно оценить их влияние не может ни один человек или компьютер. Даже курс 25 никто не мог предсказать. Я больше обращаю внимание на индикаторы, тенденции, а не пытаюсь пересчитать деревья в лесу.
Что произошло. Зарплаты почти выросли до уровня 13-ого года, а цены не выросли пропорционально. Почему? Потому что мы переходим к европейской модели, когда распределение доходов в обществе более равномерное. Выросли доходы простых людей, а доходы бизнеса и коррупционеров не вернулись к уровню 13-ого. Основными игроками на рынке становятся простые люди, а не скупщики пачками квартир под аренду.
Главный фактор это выезд людей в Европу, что не только уменьшило количество покупателей и увеличило продавцов, но и изменило отношение к недвижимости. Из мечты она иногда становится обузой.
Что будет дальше в большой степени зависит от политики. При спокойном поступательном движении в Европу, реформировании общества со временем (10-20 лет) цены станут как в Восточной Европе. Будут инвестиции (свято место пусто не бывает), будет ипотека.
Я голосовал за Порошенко, но приятно удивлен, что Зеленский справляется неплохо. Есть проколы, как с табачными компаниями, но, если топновостями являются депутаты и проститутки, значит поезд движется, государство не лезет куда не нужно, экономика восстанавливается. Ей нужно просто не мешать.
Постфактфактум считаю, что выбор 73% был правильный. Смена первых лиц (чтобы не засиживались) при неизменности политического курса это основа демократии.


Согласен, тоже думаю что Зе на своем месте.
Пока все идет пучком.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 11:25

Хомякоид Сколько ты сегодня потратил на завтрак и сколько планируешь потратить на обед (Акурт(с))?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Тут кто-то распинался что с весны начнут за неправильную парковку штрафовать.
Что мешает "лучшему мєру" уже пять лет навести порядок на дорогах ?

почему же с весны? с Сентября 2018 года. Кингконговец. Но, как оказалось, у плохого танцора-проблемы большие. В виде отсутствия эвакуаторов , персонала и законодательного обоснования.
А что теперь?
07.10.2019
Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА катастрофически не хватает сотрудников (документ)
http://kievvlast.com.ua/news/departamentu-transportnoj-infrastruktury-kgga-katastroficheski-ne-hvataet-sotrudnikov-dokument
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Антоновича эвакуаторы довольно бодро работают
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:На Антоновича эвакуаторы довольно бодро работают
Читав що з сьогоднішнього дня запрацювала автоматична фотофіксація. Чекаю результат за місяць


Всім процвітання!
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