Vlad442 написав:

zzzzzz написав: Ну и на последок, как там с инвестициями в Украину? Есть рост? Нет? А почему?



Тут неделю назад вышла новость. Идея банк, так верит в реформы, что решил продать свое украинское подразделение.

А что там от МВФ слышно? Ничего? Транш уже в пути? Или деньги поехали в другую страну?))) Ну и на последок, как там с инвестициями в Украину? Есть рост? Нет? А почему?Тут неделю назад вышла новость. Идея банк, так верит в реформы, что решил продать свое украинское подразделение.А что там от МВФ слышно? Ничего? Транш уже в пути? Или деньги поехали в другую страну?)))

Можно добавить и возможные потери от прекращения транзита, возможный мировой кризис и т. п.Когда я в 16-ом говорил, что негативные факторы уже отыграны, мне приводили очень много таких новостей. Многие люди не видят за деревьями леса. На самом деле на ракету действует много сил. Сила притяжения тянет вниз каждый элемент ракеты, двигатели тянут вверх. Охватить все факторы и правильно оценить их влияние не может ни один человек или компьютер. Даже курс 25 никто не мог предсказать. Я больше обращаю внимание на индикаторы, тенденции, а не пытаюсь пересчитать деревья в лесу.Что произошло. Зарплаты почти выросли до уровня 13-ого года, а цены не выросли пропорционально. Почему? Потому что мы переходим к европейской модели, когда распределение доходов в обществе более равномерное. Выросли доходы простых людей, а доходы бизнеса и коррупционеров не вернулись к уровню 13-ого. Основными игроками на рынке становятся простые люди, а не скупщики пачками квартир под аренду.Главный фактор это выезд людей в Европу, что не только уменьшило количество покупателей и увеличило продавцов, но и изменило отношение к недвижимости. Из мечты она иногда становится обузой.Что будет дальше в большой степени зависит от политики. При спокойном поступательном движении в Европу, реформировании общества со временем (10-20 лет) цены станут как в Восточной Европе. Будут инвестиции (свято место пусто не бывает), будет ипотека.Я голосовал за Порошенко, но приятно удивлен, что Зеленский справляется неплохо. Есть проколы, как с табачными компаниями, но, если топновостями являются депутаты и проститутки, значит поезд движется, государство не лезет куда не нужно, экономика восстанавливается. Ей нужно просто не мешать.Постфактфактум считаю, что выбор 73% был правильный. Смена первых лиц (чтобы не засиживались) при неизменности политического курса это основа демократии.