Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Насколько я вижу у них тротуары свободные от корыт. Поэтому что есть жесть, это еще вопрос. Не знаю как в "путинково", а наше мудачье может корыто прямо возле лавочки перед подъездом припарковать или перед выходом из Форы.
Faceless написав:На Антоновича эвакуаторы довольно бодро работают
Давно пора. ПДД - закон. Если его можно демонстративно и циннично не выполнять, то почему тогда пипл обязан соблюдать другие законы? Как Ющ разогнал ГАИ, так с тех пор на дорогах не просто бардак, а зона беззакония и безответственности. Я так скурвился с вами за лето, что за первый месяц в Америке получил тикетов на $500. И сразу начал смотреть на знаки. Дорога без мента с палкой и без камер - это совершенно неприемлемо в цивилизованном мире.