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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:14

  kivin написав:как паркуются в Пулково (москва)
https://www.yapfiles.ru/show/2274294/5b ... b.mp4.html

Ну це взагалі жесть ... Але , схоже , це якась внутрішня тупикова дорога ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:23

Насколько я вижу у них тротуары свободные от корыт. Поэтому что есть жесть, это еще вопрос. Не знаю как в "путинково", а наше мудачье может корыто прямо возле лавочки перед подъездом припарковать или перед выходом из Форы.
LordEmerald
 
Повідомлень: 59
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:32

  Faceless написав:На Антоновича эвакуаторы довольно бодро работают


Давно пора.
ПДД - закон. Если его можно демонстративно и циннично не выполнять, то почему тогда пипл обязан соблюдать другие законы? :roll:
Как Ющ разогнал ГАИ, так с тех пор на дорогах не просто бардак, а зона беззакония и безответственности.
Я так скурвился с вами за лето, что за первый месяц в Америке получил тикетов на $500. И сразу начал смотреть на знаки.
Дорога без мента с палкой и без камер - это совершенно неприемлемо в цивилизованном мире.
:!:
Libo
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