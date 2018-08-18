Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Насколько я вижу у них тротуары свободные от корыт. Поэтому что есть жесть, это еще вопрос. Не знаю как в "путинково", а наше мудачье может корыто прямо возле лавочки перед подъездом припарковать или перед выходом из Форы.
Faceless написав:На Антоновича эвакуаторы довольно бодро работают
Давно пора. ПДД - закон. Если его можно демонстративно и циннично не выполнять, то почему тогда пипл обязан соблюдать другие законы? Как Ющ разогнал ГАИ, так с тех пор на дорогах не просто бардак, а зона беззакония и безответственности. Я так скурвился с вами за лето, что за первый месяц в Америке получил тикетов на $500. И сразу начал смотреть на знаки. Дорога без мента с палкой и без камер - это совершенно неприемлемо в цивилизованном мире.
LordEmerald написав:Насколько я вижу у них тротуары свободные от корыт. Поэтому что есть жесть, это еще вопрос. Не знаю как в "путинково", а наше мудачье может корыто прямо возле лавочки перед подъездом припарковать или перед выходом из Форы.
Это настолько привычное явление, что никто на это не обращает внимания, ну или почти никто. Оно в общем-то понятно, рядовой гражданин не наделен правами в таких ситуациях, а паркуются таким образом обычно неадекваты, которым простая просьба до одного места. Лезть в конфликт с такими товарищами себе дороже. Так и живем. А государство в очередной раз показывает свою несостоятельность в элементарных вопросах.
Santehnik Был флайман с цоколем в ипенях ирпеней. Было обсуждение ОКРЖН. По состоянию на сейчас по объявлениям на OLX однуха или часть дома с удобствами и отдельным входом в Ирпене цены на аренду стартуют с 4кгрн, всё что ниже - то либо комната либо койко место либо частный сектор с сортиром во дворе.