Додано: Пон 04 лис, 2019 15:25

Первый написав: Faceless написав: На Антоновича эвакуаторы довольно бодро работают Читав що з сьогоднішнього дня запрацювала автоматична фотофіксація. Чекаю результат за місяць Читав що з сьогоднішнього дня запрацювала автоматична фотофіксація. Чекаю результат за місяць



Поліція почала розсилати «листи щастя» за проїзд відокремленими смугами

Але «жорстко за законом» порушників почнуть карати з нового року.



https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/04/po ... y-smugamy/ Поліція почала розсилати «листи щастя» за проїзд відокремленими смугамиАле «жорстко за законом» порушників почнуть карати з нового року.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.