Миракс - будущий проблемный объект. Глубочицкой торба, она уже задыхается, а после того как всё застроят она просто встанет.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 15:51
Додано: Пон 04 лис, 2019 15:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
почему будущий проблемный обьект? очень бодренько строят
паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проблемный с точки зрения качества жизни в этом месте.
Вот будут паркоместа, а куда они выедут с паркинга? В стоящую четырехполосную улицу на которой две полосы занимает трамвай? А какие запахи там будут от этой пробки?
Плюс отсутствие инфраструктуры. Там даже с магазинами будет туго.
Озвученный метраж это что-то для семьи. Вот я не представляю семейную жизнь на этой улице. Хз, може у других другое мнение на этот счет.
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:12
ну такая ситуация везде в киеве
там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22
зато траффик с подольско-воскресенского добавится еще
иногда бываю там на велике (там два хороших веломагазина) - дышать практически нереально, хотя возможно из-за большого количества работающей техники на стройках, но вообще место - реальный трешак
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