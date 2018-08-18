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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2214221522162217

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 264
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
86
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 264
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:51

  kivin написав:народ, а что думаете про Миракс?
есть в наличии квартирки по 130м с ценой па900 долл
стоит ли брать?

Миракс - будущий проблемный объект. Глубочицкой торба, она уже задыхается, а после того как всё застроят она просто встанет.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

почему будущий проблемный обьект? очень бодренько строят
паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса
kivin
 
Повідомлень: 69
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kivin написав:почему будущий проблемный обьект?

Проблемный с точки зрения качества жизни в этом месте.
  kivin написав:паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса

Вот будут паркоместа, а куда они выедут с паркинга? В стоящую четырехполосную улицу на которой две полосы занимает трамвай? А какие запахи там будут от этой пробки?
Плюс отсутствие инфраструктуры. Там даже с магазинами будет туго.
Озвученный метраж это что-то для семьи. Вот я не представляю семейную жизнь на этой улице. Хз, може у других другое мнение на этот счет.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:12

  Santehnik написав:
  kivin написав:почему будущий проблемный обьект?

Проблемный с точки зрения качества жизни в этом месте.
  kivin написав:паркомест предусмотренно для всех жителей комплекса

Вот будут паркоместа, а куда они выедут с паркинга? В стоящую четырехполосную улицу на которой две полосы занимает трамвай? А какие запахи там будут от этой пробки?
Плюс отсутствие инфраструктуры. Там даже с магазинами будет туго.
Озвученный метраж это что-то для семьи. Вот я не представляю семейную жизнь на этой улице. Хз, може у других другое мнение на этот счет.


ну такая ситуация везде в киеве
там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля
kivin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kivin написав:там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля

Не уберут там трамы, наоборот есть планы отгородить их от машин что бы не могли заезжать и тогда им только один ряд останется.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 16:22

  Santehnik написав:
  kivin написав:там трамваи уверут, промку застроят и будет - планиновая миля

Не уберут там трамы, наоборот есть планы отгородить их от машин что бы не могли заезжать и тогда им только один ряд останется.


зато траффик с подольско-воскресенского добавится еще
иногда бываю там на велике (там два хороших веломагазина) - дышать практически нереально, хотя возможно из-за большого количества работающей техники на стройках, но вообще место - реальный трешак
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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